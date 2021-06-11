Экс-премьера Франции выдвинули в совет директоров госкомпании РФ

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон может войти в состав директоров российской госкомпании «Зарубежнефть». Распоряжение правительства со списком кандидатов, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, опубликовано на портале правовой информации.
Фийон выдвинут в совет директоров «Зарубежнефти» как представитель России. В документе экс-премьер указан как президент компании Apteras Sarl.
Ранее Франко-российская торгово-промышленная палата сообщала, что Франсуа Фийон посетил Москву. В ходе поездки в Россию политик обсудил с представителями компаний возможности развития и укрепления деловых отношений двух стран. Также отмечалось, что именно Фийон был иностранным гостем президента РФ Владимира Путина. Визит носил личный характер.
Подписывайтесь на URA.RU в