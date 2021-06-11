11 июня 2021

Экс-премьера Франции выдвинули в совет директоров госкомпании РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг, флаг франции, франция
Бывший премьер Франции может войти в совет директоров российской госкомпании Фото:

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон может войти в состав директоров российской госкомпании «Зарубежнефть». Распоряжение правительства со списком кандидатов, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, опубликовано на портале правовой информации.

Фийон выдвинут в совет директоров «Зарубежнефти» как представитель России. В документе экс-премьер указан как президент компании Apteras Sarl.

Ранее Франко-российская торгово-промышленная палата сообщала, что Франсуа Фийон посетил Москву. В ходе поездки в Россию политик обсудил с представителями компаний возможности развития и укрепления деловых отношений двух стран. Также отмечалось, что именно Фийон был иностранным гостем президента РФ Владимира Путина. Визит носил личный характер.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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