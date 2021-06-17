Билли Айлиш обвинили в расизме

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Спектакль
Билли Айлиш обвинили в расизме из-за видео певицы Фото:

Американскую поп-певицу Билли Айлиш обвинили в расизме из-за видео, в котором знаменитость высмеивала азиатский акцент. Скандал произошел в tiktok-аккаунте пользователя с ником lcxvy.

«В ролике можно увидеть, как артистка коверкает слова, в то время как ее брат Финнеас пытается пародировать речь чернокожих людей. В другом видео исполнительница произносит слово chink — оскорбительный термин, который используют для обозначения азиатов», — сообщает Lenta.ru.

В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Первые заявили, что они разочарованы в Айлиш, что певица должна объяснить свое поведение. Другие же напомнили, что артистка еще достаточно молода, и, кроме того, страдает синдромом Туретта.

В прошлом году Билли Айлиш приняла участие в челлендже Post a Picture Of и потеряла 100 тысяч подписчиков в Instagram из-за публикации эротических рисунков. Фанаты попросили у артистки показать рисунок, которым она больше всего гордится. В ответ Айлиш поделилась изображением с обнаженными женскими телами, одно из которых было обвито змеей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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