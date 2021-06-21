Свердловская оппозиционерка отказалась от участия в выборах

Надежда Журавлева отказалась от борьбы за мандаты в Госдуме и свердловском заксобрании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Политик из Нижнего Тагила, лидер движения «Тагил за перемены» Надежда Журавлева отказалась выдвигаться в Госдуму и свердловское заксобрание от партии «Яблоко». Как сообщил URA.RU глава областного отделения партии Максим Петлин, об этом она накануне вечером уведомила его по телефону.

Петлин отметил, что после выборов в гордуму тагильчанка планировала принять участие в областной парламентской кампании, однако уже в 2021 году высказала сомнения. «Она мама четырех детей, на политическую деятельность у нее совсем мало времени. Плюс она потратила кучу денег на предыдущую кампанию в сентябре 2020 года [в Нижнетагильскую гордуму]. Мы убедили ее, что надо бороться, пусть это не будет победой, но заделом на будущее. Надежда согласилась, написала заявление, собрала документы. Но 21 июня позвонила мне и сказала, что все же не будет участвовать в выборах», — рассказал Максим Петлин.

Он добавил, что по рекомендации Надежды Журавлевой ее место в списке займет активист движения «Тагил за перемены» Павел Хорошилов, который будет баллотироваться в областное заксобрание по Дзержинскому избирательному округу №19. Ранее предполагалось, что оппозиционерка составит конкуренцию единороссу, представителю УВЗ Константину Захарову на выборах в Госдуму в Нижнетагильском округе №171. Федеральный съезд «Яблока», где утвердят списки кандидатов, намечен на 3 июля.

Надежда Журавлева в беседе с URA.RU подтвердила свой отказ от участия в выборах, пообещав прокомментировать причины своего решения позднее. Оппозиционерка запомнилась яркой кампанией на довыборах в Нижнетагильскую гордуму в сентябре 2020 года. При этом она все же проиграла конкуренту — единороссу Александру Долгорукову.