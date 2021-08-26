26 августа 2021

Шквалистый ветер надвигается на Свердловскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветер-вандал Курган, ветер
Ветер порывами до 20 м/с обещают жителям Свердловской области Фото:

На Свердловскую область надвигается сильный ветер с порывами до 20 м/с. Региональное управление МЧС России рекомендует жителям соблюдать меры безопасности в период непогоды. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«27 августа местами в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с», — говорится в сообщении. МЧС рекомендует не стоять около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Автомобилистам советуют не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.

«В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки. Гражданам следует быть предельно внимательными и осторожными, и не нарушать требования пожарной безопасности», — отметили в ведомстве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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