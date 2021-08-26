Шквалистый ветер надвигается на Свердловскую область

Ветер порывами до 20 м/с обещают жителям Свердловской области Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На Свердловскую область надвигается сильный ветер с порывами до 20 м/с. Региональное управление МЧС России рекомендует жителям соблюдать меры безопасности в период непогоды. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«27 августа местами в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с», — говорится в сообщении. МЧС рекомендует не стоять около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Автомобилистам советуют не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.

«В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки. Гражданам следует быть предельно внимательными и осторожными, и не нарушать требования пожарной безопасности», — отметили в ведомстве.