В Госдуме предложили новые выплаты некоторым россиянам

Единовременную выплату стоит распространить на специалистов по тушению лесных пожаров. Такое мнение высказал депутат Госдумы, сопредседатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, рассказали URA.RU в пресс-службе партии.
«С начала года огонь пожаров уничтожил или повредил свыше 17 млн гектаров лесов. В Якутии, Иркутской области, других уголках страны пожарные-десантники „Авиалесоохраны“ и работники региональных лесопожарных служб мужественно сражались со стихией вместе с военнослужащими МЧС и Минобороны. Полагаю, что будет справедливо распространить на них единовременную выплату», — цитирует Сергея Миронова пресс-служба.
Ранее сотрудники МЧС устранили девять лесных пожаров в Якутии. В регионе осталось 46 действующих пожаров площадью более 451,4 тысяч гектаров, передает RT. В России площадь лесных пожаров приблизилась к рекорду за всю историю, с начала 2021 года сгорело почти 17,2 миллиона гектаров леса, сообщает телеканал 360.
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