Из Перми начнут выполнять прямые рейсы в Волгоград и Челябинск

В минтрансе Прикамья уточнили сроки и условия начала выполнения прямых рейсов в Волгоград и Челябинск Фото: Илья Московец © URA.RU

Выполнение прямых авиарейсов из Перми в Волгоград начнется в сентябре. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства транспорта Пермского края. Там уточнили, что рейсы будут субсидироваться из федерального бюджета.

«Субсидируемая программа из Перми в Волгоград выполняется. Рейсы осуществлялись с января по апрель и планируются с сентября по декабрь», — пояснили в ведомстве. Рейсы до Волгограда уже появились в расписании международного аэропорта Пермь. Полеты будет осуществлять авиакомпания «ЮВТ Аэро». Стоимость билетов начинается от 6083 рублей в одну сторону.

Кроме того, планируется запуск рейсов из Перми в Челябинск. Сейчас авиаперевозчики ждут решения от Росавиации о включении указанных маршрутов в перечень субсидируемых. URA.RU рассказывало, что авиарейсы в Челябинск планируется выполнять два раза в неделю. Билет в одну сторону обойдется в 3225 рубля.