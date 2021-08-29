29 августа 2021
28 августа 2021
27 августа 2021

Из Перми начнут выполнять прямые рейсы в Волгоград и Челябинск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт. Магнитогорск, взлет самолета, red wings
В минтрансе Прикамья уточнили сроки и условия начала выполнения прямых рейсов в Волгоград и Челябинск Фото:

Выполнение прямых авиарейсов из Перми в Волгоград начнется в сентябре. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства транспорта Пермского края. Там уточнили, что рейсы будут субсидироваться из федерального бюджета.

«Субсидируемая программа из Перми в Волгоград выполняется. Рейсы осуществлялись с января по апрель и планируются с сентября по декабрь», — пояснили в ведомстве. Рейсы до Волгограда уже появились в расписании международного аэропорта Пермь. Полеты будет осуществлять авиакомпания «ЮВТ Аэро». Стоимость билетов начинается от 6083 рублей в одну сторону.

Кроме того, планируется запуск рейсов из Перми в Челябинск. Сейчас авиаперевозчики ждут решения от Росавиации о включении указанных маршрутов в перечень субсидируемых. URA.RU рассказывало, что авиарейсы в Челябинск планируется выполнять два раза в неделю. Билет в одну сторону обойдется в 3225 рубля.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...