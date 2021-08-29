В Магнитогорске на ребенка упал горящий натяжной потолок

Возгорание произошло в квартире на первом этаже Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) едва не погибла семья из-за детской шалости. Пожар произошел в квартире дома на улице Строителей. На одного из детей упал горящий натяжной потолок. Об этом URA.RU рассказали в отделе МЧС по Магнитогорску.

«На центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о сильном задымлении по улице Строителей. Прибывшие к месту вызова пожарные обнаружили, что возгорание находится в квартире на первом этаже. Жилой дом, как и весь подъезд, был объят густым едким дымом», — сообщили в пресс-службе.

Выяснилось, что в квартире проживает семья: женщина, ее сожитель и двое малолетних детей. К взрослым пришел гость. Дети 2016 и 2017 года рождения остались без внимания и стали играть со спичками. Первым почувствовал дым гость, который забил тревогу. Взрослые схватили детей и вынесли на улицу. К этому времени уже горел диван.

Из-за огня на одного из мальчиков упал натяжной потолок. У ребенка диагностировали ожог 1-2 степени и отравление продуктами горения. Ребенок госпитализирован в детскую больницу. В огне пострадал и 28-летний мужчина, проживающий с матерью детей. У мужчины диагностировали ожог 2 степени на площади 30% тела. Мужчина находится в реанимации.

Пожарным пришлось тушить квартиру как через окно, так и через подъезд. Сильно пострадала одна из комнат: сгорели мебель, потолок, поврежден оконный блок. Эвакуация и тушение усложнялись сильным задымлением.