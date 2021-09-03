Евгений Куйвашев побывал в Ирбите Сима-Ленд

Сотрудники компании «Сима-Ленд» и Ирбитского молокозавода организовали уборку в парке 40-летия комсомола города Ирбит Свердловской области. В мероприятии — их компания устраивает с начала июля — впервые принял участие губернатор региона Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU сообщили в «Сима-Ленде».

В Ирбите в парке 40-летия комсомола 180 сотрудников «Сима-Ленда» и 100 работников Ирбитского молокозавода провели уборку, подготовили территорию к высадке деревьев, а также установили скамейки, лежаки, столы, деревянные фигуры, информационные таблички и воркаут площадки.

Вместе с губернатором Евгением Куйвашевым в мероприятии участвовали владелец компании Андрей Симановский, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, глава Ирбита Николай Юдин и директор Ирбитского молокозавода Сергей Суетин — в уже убранном парке они высадили кедровую аллею.

В ходе поездки в Ирбит, где сегодня празднуется День города, Евгений Куйвашев также поучаствовал в пуске объектов газоснабжения и осмотре сельско-хозяйственного кооператива «Килачевский», где строится молочно-товарная ферма. Также губернатор провел совещание по ремонту домов-объектов культурного наследия и пообщался с ирбитчанами.

Сима-Ленд

Сима-Ленд

Сима-Ленд

Сима-Ленд

Сима-Ленд