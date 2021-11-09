09 ноября 2021

Неизвестные разбросали головы коров по Нижнему Тагилу

© Служба новостей «URA.RU»
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Коровы. Москва, ферма, молоко, корова, молочная продукция, молокозавод
Тагильчане испугались, что головы коров могут быть связаны с сатанинским обрядом Фото:

Жители Нижнего Тагила пожаловались, что в разных концах города разбросаны отрубленные головы коров, которые пугают местных жителей. Об этом сообщили подписчики социальных сетей.

«Отрезанная голова коровы или быка валяется на тротуаре перед магазином на улице Балакинская», — говорится в сообщении свердловчан, опубликованном в группе «Инцидент Нижний Тагил» в социальной сети «ВКонтакте». Также голову животного нашли недалеко от железнодорожного вокзала города.

«Это что, флешмоб какой-то?!» — удивились тагильчане. Пользователь Александра Овчинникова предположила, что найденные останки животного могли быть связаны с обрядом сатанистов. Однако тагильчане охотнее поверили в версию, что головы приносят бездомные собаки. Некоторые пользователи испугались, что находки могут быть заразными.

URA.RU обратилось в пресс-группу МУ МВД России Нижнего Тагила. Там ответили, что соответствующие сообщения в полицию не поступали.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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