СМИ: сургутский бизнес просит правительство ХМАО отменить QR-коды

Рестораторы рассказали журналистам, что находятся на грани закрытия Фото: Размик Закарян

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

Рестораторы Сургута обратились к правительству ХМАО с просьбой отменить QR-коды. По их мнению, коронавирусные ограничения лишают их бизнеса, а те, кто еще работают, терпят большие убытки.

«Выручка у большинства предприятий упала в пять раз, а некоторые заведения вообще закрылись. Субсидии, покрывают зарплату ровно за „нерабочую неделю“, а в Югре действие QR-кодов продлили бессрочно. Такое решение властей лишает бизнес дохода — люди не ходят в кафе и рестораны из принципа. Мы обращались к заместителю губернатора совместно с Торгово-промышленной палатой по поводу отмены QR-кодов, но нам сказали, что изменений ждать не приходится», — на ссылкой на письмо в редакцию пишет «Сиа-пресс».

По словам ресторатора Алексея Барташова, которого цитирует издание, в сложившейся ситуации поможет только отмена системы QR-кодов. «Полтора года делали, что они (власти — прим. URA.RU) просили, брали кредиты, терпели как могли. А что получили? Через почти два года пандемии: почти локдаун, поддержки местной — ноль, перспектива мутная. То есть два года начальники говорили, что и как делать, а результата это не дало», — рассказал Браташов.

Ранее URA.RU сообщало, что бизнес требовал ослабить коронавирусные запреты в ХМАО. Представители фитнес-индустрии Нижневартовска требовали пересмотреть систему введения QR-кодов и других ограничений из-за перспективы потери клиентской базы.