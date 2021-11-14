Источник: Куйвашев торговался с Мурашко о поставке «Спутник Лайт»

Евгений Куйвашев 14 ноября объявил о крупной поставке вакцины «Спутник Лайт» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Крупная партия вакцины «Спутник Лайт», пришедшая в Свердловскую область 14 ноября, была отправлена после кулуарных переговоров между губернатором Евгением Куйвашевым и руководителем Минздрава РФ Михаилом Мурашко. Об этом URA.RU сообщил источник в резиденции главы региона.

«Губернатор лично общался [с министром] о поставке. Договоренность между ними была достигнута на прошлой неделе. Переговоры шли несколько дней. На последнем этапе по поручению Куйвашева [ведение переговоров] перехватил кто-то из его заместителей», — поделился инсайдер агентства.

В свердловском департаменте информационной политики косвенно подтвердили URA.RU эту информацию. «Работа по достижению договоренностей с федеральным центром по поставкам вакцины всегда идет под контролем и при участии губернатора», — заявили в ведомстве. Агентство также запросило комментарий у представителей Минздрава РФ, ответ пока не последовал.

14 ноября губернатор Куйвашев объявил, что в Свердловскую область привезли 81 тысячу доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». С начала месяца жители региона начали жаловаться на дефицит препарата, власти официально подтверждали — вакцины в области нет. Новой партии, по некоторым подсчетам, региону хватит на одну неделю.