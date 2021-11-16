ФСБ ХМАО возглавил варяг из Екатеринбурга

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Празднование Дня Победы. Челябинск, фсб россии
Новый начальник ФСБ до назначения в Югру служил в Екатеринбурге Фото:

В Югре назначен новый начальник службы УФСБ Андрей Тулин. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Тулин теперь параллельно является заместителем начальника управления ФСБ по Тюменской области и руководителем службы в Югре. Он выходец из Екатеринбурга. Опытный контрразведчик, имеет госнаграды», — сообщил инсайдер.

Он также добавил, что Тулин уже был представлен личному составу и представителям других силовых структур. Получить комментарий в пресс-службе УФСБ по Тюменской области на момент публикации материала не удалось. Там не ответили на телефонный звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что прежний руководитель службы ФСБ в Югре — Игорь Архипов ушел на повышение в Тюмень. Он стал первым заместителем начальника областного управления федеральной службы безопасности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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