Александр Градский скончался в возрасте 72 лет

В Москве проходит церемония прощания с народным артистом России, певцом и композитором Александром Градским. Попрощаться с артистом приехало много людей, из-за чего церемония затянулась. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«На церемонии прощания, которая началась в 10 утра, очень много народу. Сама атмосфера на мероприятии трогательная. Несмотря на то, что в последнее время мы простились со многими известными личностями, похороны Градского в этой связи особенно выделяются. На церемонии присутствовали продюсер Константин Эрнст, певец Григорий Лепс, телеведущая Лариса Гузеева, солист группы „Моральный кодекс“ Сергей Мазаев и другие», — отметил сотрудник агентства.

Он также уточнил, что прощание с Градским затянулось. «Все очень переживают из-за смерти певца. Аплодисменты [аплодисментами провожают в последний путь артистов, певцов, деятелей искусства] длятся уже 10 минут. Из-за этого машина не может отъехать», — прокомментировал он.

Семья певца запретила снимать саму церемонию прощания с композитором внутри помещения. Однако URA.RU удалось запечатлеть момент, когда гроб с телом выносят из здания. Композитора проводили на Ваганьковское кладбище.

Александр Градский родился в ноябре 1949 года в Копейске (Челябинская область). Его не стало в ночь на 28 ноября этого года. Артист умер в возрасте 72 лет. Ранее Градский попал в одну из московских больниц с подозрением на инсульт. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким певца.

Церемония прощания с Александром Градским корреспондент URA.RU

Люди аплодируют, провожая его в последний путь корреспондент URA.RU

Прощание проходило в зале «Градский холл» Фото: Владимир Андреев © URA.RU