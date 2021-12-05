В Челябинске закрыли уголовное дело о перекрытии улиц

В акции приняли участие около 1,5 тысяч человек (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске прекратили уголовное дело о перекрытии дорог на акции 31 января в поддержку блогера Алексея Навального. Об этом сообщил адвокат Андрей Лепехин. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU отказались давать комментарий.

«Предварительное следствие установило, что действия участников акции не создали реальную угрозу уничтожения или повреждения имущества и не причинили вред здоровью граждан. Всем фигурантам разъяснено право на реабилитацию», — заявил Лепехин в telegram-канале «Апология».

По словам защитника, в связи с отсутствием состава преступления, полиция прекратила уголовное дело против десяти участников акции. Среди них есть и Мария Макарова, дочь экс-министра культуры Владимира Макарова. Молодые люди обвинялись в нарушении ч. 1 ст. 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).

Транспортный коллапс в центре Челябинска произошел, когда участники акции двигались по нескольким улицам от памятника Курчатова к Бульвару Славы. Акция, как и в других городах России, не была санкционирована властями. Заявку на проведение шествия они не подавали.