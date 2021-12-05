Свердловские туристы застряли в горах из-за снежной бури

Дорогу на туристической базе занесло снегом Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Туристы, приехавшие на базу «Кваркуш» под Североуральском (Свердловская область), не могут выбраться оттуда из-за заваливших дорогу сугробов. У них нет связи, а топливо на исходе, сообщила URA.RU жена одного из туристов.

«У них нет связи, я с четырех утра звоню в МЧС, нет никаких движений. Единственное, что они мне говорят: „Мы думаем, как их спасать“. Температура минус 23 градуса», — рассказала супруга туриста.

По ее словам, сейчас в снежных завалах находятся как минимум девять человек. «Я в шоке, не знаю, что делать. Надо бегом их спасать, они ведь замерзнут, солярка кончится», — говорит собеседница агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области URA.RU сообщили, что сотрудники ведомства еще не занимаются спасением туристов. «По информации самих туристов, угрозы жизни и здоровью нет. Дорогу расчищают силами сотрудников туристической базы. Помощи они не запросили», — сообщил агентству представитель пресс-службы ГУ МЧС области.

Ранее метеорологи предупреждали о сильных снегопадах в Свердловской области. Также, по их прогнозам, ветер усилится до 17 метров в секунду.