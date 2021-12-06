06 декабря 2021

В Свердловской области пропала девочка в бежевой куртке

© Служба новостей «URA.RU»
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Розыском девочки занялись волонтеры и полиция Фото:

В Ирбите (Свердловская область) пропала 15-летняя девочка в бежевой куртке и укороченных брюках клеш. Об этом сообщили в свердловском отделении поискового отряда «Прорыв».

«Место пропажи: Ирбит. Рост — 160 сантиметров, глаза карие, волосы русые до плеч», — говорится в сообщении, опубликованном в группе поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте». Там отметили, что девочка была одета в бежевую куртку, черную вязаную шапку, бежевые ботинки и брюки клеш.

Она пропала 6 декабря. С этого дня девочка не выходила на связь с родственниками.

В дежурной части МО МВД России «Ирбитский» URA.RU сообщили, что информации о местонахождении девочки еще нет. Туда просят обращаться всех, кто знает, где она может быть. Также звонки принимаются на номер поискового отряда 8-02.44.9000-20.

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В Ирбите (Свердловская область) пропала 15-летняя девочка в бежевой куртке и укороченных брюках клеш. Об этом сообщили в свердловском отделении поискового отряда «Прорыв». «Место пропажи: Ирбит. Рост — 160 сантиметров, глаза карие, волосы русые до плеч», — говорится в сообщении, опубликованном в группе поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте». Там отметили, что девочка была одета в бежевую куртку, черную вязаную шапку, бежевые ботинки и брюки клеш. Она пропала 6 декабря. С этого дня девочка не выходила на связь с родственниками. В дежурной части МО МВД России «Ирбитский» URA.RU сообщили, что информации о местонахождении девочки еще нет. Туда просят обращаться всех, кто знает, где она может быть. Также звонки принимаются на номер поискового отряда 8-02.44.9000-20.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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