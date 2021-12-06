В Свердловской области пропала девочка в бежевой куртке

Розыском девочки занялись волонтеры и полиция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ирбите (Свердловская область) пропала 15-летняя девочка в бежевой куртке и укороченных брюках клеш. Об этом сообщили в свердловском отделении поискового отряда «Прорыв».

«Место пропажи: Ирбит. Рост — 160 сантиметров, глаза карие, волосы русые до плеч», — говорится в сообщении, опубликованном в группе поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте». Там отметили, что девочка была одета в бежевую куртку, черную вязаную шапку, бежевые ботинки и брюки клеш.

Она пропала 6 декабря. С этого дня девочка не выходила на связь с родственниками.

В дежурной части МО МВД России «Ирбитский» URA.RU сообщили, что информации о местонахождении девочки еще нет. Туда просят обращаться всех, кто знает, где она может быть. Также звонки принимаются на номер поискового отряда 8-02.44.9000-20.