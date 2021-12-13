Педагог из УрФУ назвал руководство вуза «жирной хунтой»

Юрий Чемякин выложил пост в сети, который широко обсуждается среди студентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из преподавателей Уральского федерального университета нелестно выразился в адрес руководства вуза. В посте на Facebook он сравнил администрацию учебного заведения с хунтой (группой военных, пришедших к власти насильственным путем в результате переворота — прим. ред.).

«С наглой жирной хунтой, захватившей власть и диктующей свои порядки в университете, у меня уже не будет никогда никакого „примирения“. Очень забавно сейчас наблюдать за поведением российского народонаселения», — написал доцент УрФУ, кандидат политических наук Юрий Чемякин.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к Юрию Чемякину. «Сейчас мне комментировать записи на личной странице в социальной сети некогда», — ответил он. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу вуза. Там не стали комментировать пост преподавателя в Facebook.

Ранее агентство писало, что основатель клуба EverJazz и руководитель группы компаний «Ньютон» Алексей Глазырин вступился за студентов УрФУ, которых собираются отчислить. Он заявил, что сам готов уйти из вуза из-за этой несправедливости. Глазырин сейчас преподает в университете образовательную программу «Коммуникативные технологии в рекламе и связях с общественностью».