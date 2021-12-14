Гонщик-депутат высказался против медленной езды на дорогах РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция, посвященная благотворительному хоккейному матчу г. Екатеринбург, карякин сергей
По мнению Сергея Карякина, медленная езда усыпляет бдительность водителей Фото:

Медленная езда в городе опаснее, чем гонка на спортивном треке. Так считает победитель ралли «Дакар» и депутат заксобрания Свердловской области Сергей Карякин.

«Я против чрезмерного снижения скоростного порога. Когда едешь со скоростью 40 километров в час, пилот начинает просто „засыпать“. Если он едет чрезмерно медленно, он теряет концентрацию и происходит авария по невнимательности. Ездить по дорогам общего пользования гораздо опаснее, чем по [спортивной] трассе», — заявил гонщик в программе «Все говорят об этом» в эфире свердловской телекомпании ОТВ.

Остальные эксперты программы заключили, что основными причинами ДТП являются невнимательность и недостаточный уровень подготовки водителей, состояние дорог, а также техническое состояние автомобилей. Ранее сообщалось, что МВД РФ с 2022 года начнет штрафовать водителей, нарушивших среднюю скорость на участке между двумя камерами видеофиксации.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Медленная езда в городе опаснее, чем гонка на спортивном треке. Так считает победитель ралли «Дакар» и депутат заксобрания Свердловской области Сергей Карякин. «Я против чрезмерного снижения скоростного порога. Когда едешь со скоростью 40 километров в час, пилот начинает просто „засыпать“. Если он едет чрезмерно медленно, он теряет концентрацию и происходит авария по невнимательности. Ездить по дорогам общего пользования гораздо опаснее, чем по [спортивной] трассе», — заявил гонщик в программе «Все говорят об этом» в эфире свердловской телекомпании ОТВ. Остальные эксперты программы заключили, что основными причинами ДТП являются невнимательность и недостаточный уровень подготовки водителей, состояние дорог, а также техническое состояние автомобилей. Ранее сообщалось, что МВД РФ с 2022 года начнет штрафовать водителей, нарушивших среднюю скорость на участке между двумя камерами видеофиксации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...