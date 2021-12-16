Путин поручил правительству равняться на свердловских медиков

Владимир Путин высоко оценил опыт свердловских медиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин дал поручение федеральному правительству ознакомиться с опытом Свердловской области по помощи детям с синдромом Дауна. Глава государства высоко оценил уникальную программу региона, благодаря которой в течение двух лет нет отказных детей с таким диагнозом. Об этом сообщил свердловский департамент информполитики.

Инновацию Среднего Урала президенту на совещании представила директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, которая в середине ноября приезжала в Екатеринбург. «Ежегодно в России рождается 2,5 тысячи детей с синдромом Дауна, и в 85% [случаев] мамы отказываются от этих детей в роддоме. В Свердловской области был разработан протокол, который позволяет комплексно поддержать, помочь семье. И вот результат. Сегодня в регионе отказных детей с синдромом Дауна нет», — доложила президенту Чупшева.

Суть разработанной программы следующая: ребенок и его семья получают комплексную медико-социальную помощь на протяжении всего периода — даже после выписки из роддома. В результате матери заранее подготовлены к воспитанию ребенка с синдромом Дауна. За счет этого снижается вероятность отказа.

Путину опыт Свердловской области понравился. «Нужно своевременно делать анализы, проверки, скрининги делать на ранних стадиях беременности. Вот что надо делать. В России это та тема, которой Министерству здравоохранения, всему социальному блоку нужно уже заниматься основательно», — заявил президент.