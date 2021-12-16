16 декабря 2021

Путин поручил правительству равняться на свердловских медиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин высоко оценил опыт свердловских медиков Фото:

Президент РФ Владимир Путин дал поручение федеральному правительству ознакомиться с опытом Свердловской области по помощи детям с синдромом Дауна. Глава государства высоко оценил уникальную программу региона, благодаря которой в течение двух лет нет отказных детей с таким диагнозом. Об этом сообщил свердловский департамент информполитики.

Инновацию Среднего Урала президенту на совещании представила директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, которая в середине ноября приезжала в Екатеринбург. «Ежегодно в России рождается 2,5 тысячи детей с синдромом Дауна, и в 85% [случаев] мамы отказываются от этих детей в роддоме. В Свердловской области был разработан протокол, который позволяет комплексно поддержать, помочь семье. И вот результат. Сегодня в регионе отказных детей с синдромом Дауна нет», — доложила президенту Чупшева.

Суть разработанной программы следующая: ребенок и его семья получают комплексную медико-социальную помощь на протяжении всего периода — даже после выписки из роддома. В результате матери заранее подготовлены к воспитанию ребенка с синдромом Дауна. За счет этого снижается вероятность отказа.

Путину опыт Свердловской области понравился. «Нужно своевременно делать анализы, проверки, скрининги делать на ранних стадиях беременности. Вот что надо делать. В России это та тема, которой Министерству здравоохранения, всему социальному блоку нужно уже заниматься основательно», — заявил президент.

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Президент РФ Владимир Путин дал поручение федеральному правительству ознакомиться с опытом Свердловской области по помощи детям с синдромом Дауна. Глава государства высоко оценил уникальную программу региона, благодаря которой в течение двух лет нет отказных детей с таким диагнозом. Об этом сообщил свердловский департамент информполитики. Инновацию Среднего Урала президенту на совещании представила директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, которая в середине ноября приезжала в Екатеринбург. «Ежегодно в России рождается 2,5 тысячи детей с синдромом Дауна, и в 85% [случаев] мамы отказываются от этих детей в роддоме. В Свердловской области был разработан протокол, который позволяет комплексно поддержать, помочь семье. И вот результат. Сегодня в регионе отказных детей с синдромом Дауна нет», — доложила президенту Чупшева. Суть разработанной программы следующая: ребенок и его семья получают комплексную медико-социальную помощь на протяжении всего периода — даже после выписки из роддома. В результате матери заранее подготовлены к воспитанию ребенка с синдромом Дауна. За счет этого снижается вероятность отказа. Путину опыт Свердловской области понравился. «Нужно своевременно делать анализы, проверки, скрининги делать на ранних стадиях беременности. Вот что надо делать. В России это та тема, которой Министерству здравоохранения, всему социальному блоку нужно уже заниматься основательно», — заявил президент.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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