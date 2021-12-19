Челябинский омбудсмен узнала, почему солдат зашил себе рот

Командование части попросили следить за психологическим состоянием солдат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко встретилась с солдатом из Чебаркуля и узнала, почему он зашил себе рот. Как сообщила URA.RU омбудсмен, следов от иголки и ниток на лице у срочника уже не осталось, и он чувствует себя хорошо.

«Я встретилась с солдатом, героем новостных лент, и узнала его мотивы. Он рассказал мне о своем странном поступке. По понятным причинам, озвучивать их я не стану. Но на лице у солдата сейчас уже практически не осталось следов, и он хорошо себя чувствует», — рассказала URA.RU Сударенко.

Информация о том, что в военной части в Чебаркуле 19-летний рядовой Иван Шурмелев зашил себе рот после ссоры с девушкой, появилась в выходные. Увечья солдат прятал под медицинской маской. То, что Шурмелев зашил себе рот, обнаружили после того, как он перестал отвечать на вопросы, и офицер снял с него маску.

Мать солдата заявила, что над ним могли издеваться в военной части. А девушка, с которой солдат поругался по телефону, заявила, что у него «поехала крыша».

По словам Сударенко она убедилась, что сейчас здоровью парня ничего не угрожает, какие-либо травмы отсутствуют, и он охотно идет на контакт. Она отметила, что на стрессовые факторы, связанные с кардинальным изменением образа жизни, у солдата наложились личные обстоятельства.

Сослуживцы позитивно отзываются о сослуживце, говорят, что всегда был общителен и приветлив, кроме дня, когда произошел инцидент. В тот день после разговора по телефону он выглядел очень подавленным. В дивизии вместе с Сударенко также присутствовал военный прокурор Чебаркульского гарнизона Иван Дмитриенко, который порекомендовал командованию более внимательно относиться к молодому пополнению.