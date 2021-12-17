Мать срочника, у которого зашит рот: над сыном издеваются в части

Солдат сказал матери, что наговорил кому-то лишнего Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мать солдата-срочника Ивана Шурмелева военной части в Чебаркуле (Челябинская область), который зашил себе рот, сообщила, что над ее сыном издевались в части. По словам матери солдата Татьяны, ему сломали палец, также он был в госпитале из-за удара по голове.

«Я, поговорив с девушкой, это выяснила. Там, вроде как, палец сломали ему, потом он с ударом по голове попал в госпиталь. Но мне он сказал, что у него ОРЗ, а ей отправлял фотографии, где у него лицо порезанное, что его кто-то ночью… Я не могу точно сказать, потому что сама не видела», — цитирует «Подъем» мать срочника Татьяну.

Татьяна сказала, что в госпитале сын стал «сухо» с ней разговаривать. Женщина предполагала, что он что-то скрывает. По ее словам, сын позвонил ей 16 декабря и сообщил о произошедшей ситуации. Он заявил, что наговорил лишнего, поэтому так поступил. Татьяна рассказала, что он ничего не говорил о разногласиях с девушкой.

Ранее предполагалось, что он зашил себе рот из-за ссоры с девушкой. Он якобы приревновал ее, нахамил ей, а потом решил наказать себя. Увечья срочник срывал под медицинской маской. С молодым человеком работают психологи. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Центрального военного округа. На момент публикации ответ не был получен.