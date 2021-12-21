21 декабря 2021
20 декабря 2021

Силовики рассказали о причинах пожара на челябинском газопроводе

© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной пожара стало смещение почвенных пластов Фото:

Причиной пожара на газопроводе под Чебаркулем в ночь на 22 декабря стало смещение почвы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по Челябинской области.

«По предварительным данным, на участке газопровода произошло смещение почвенных пластов. Это повлекло к его разрушению и последующему воспламенению», — пояснили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В ведомстве добавили, что следователи продолжают проверку по факту возгорания. Пострадавших во время пожара нет.

Сообщение о пожаре поступило в четвертом часу утра 22 декабря. Пламя было видно издалека. Для ликвидации пожара были задействованы 58 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС 17 человек и 5 единиц техники.

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Причиной пожара на газопроводе под Чебаркулем в ночь на 22 декабря стало смещение почвы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по Челябинской области. «По предварительным данным, на участке газопровода произошло смещение почвенных пластов. Это повлекло к его разрушению и последующему воспламенению», — пояснили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В ведомстве добавили, что следователи продолжают проверку по факту возгорания. Пострадавших во время пожара нет. Сообщение о пожаре поступило в четвертом часу утра 22 декабря. Пламя было видно издалека. Для ликвидации пожара были задействованы 58 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС 17 человек и 5 единиц техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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