Силовики рассказали о причинах пожара на челябинском газопроводе

Причиной пожара стало смещение почвенных пластов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Причиной пожара на газопроводе под Чебаркулем в ночь на 22 декабря стало смещение почвы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по Челябинской области.

«По предварительным данным, на участке газопровода произошло смещение почвенных пластов. Это повлекло к его разрушению и последующему воспламенению», — пояснили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В ведомстве добавили, что следователи продолжают проверку по факту возгорания. Пострадавших во время пожара нет.

Сообщение о пожаре поступило в четвертом часу утра 22 декабря. Пламя было видно издалека. Для ликвидации пожара были задействованы 58 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС 17 человек и 5 единиц техники.