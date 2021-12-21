21 декабря 2021
20 декабря 2021

В Челябинской области загорелся газопровод. Видео

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Об угрозе жителям домов не сообщается Фото:

Под Чебаркулем в ночь на 22 декабря загорелся подземный газопровод. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, угрозы населенным пунктам и жилым домам нет. Пожар сняли автомобилисты, ехавшие по трассе М-5.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило факельное горение газа из подземного газопровода. Бригада газовой службы перекрыла участок газопровода протяженностью 16 км», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС.

В ведомстве добавили, что при тушении пожара задействовали свыше 70 человек. Причину происшествия предстоит установить специалистам.

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Под Чебаркулем в ночь на 22 декабря загорелся подземный газопровод. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, угрозы населенным пунктам и жилым домам нет. Пожар сняли автомобилисты, ехавшие по трассе М-5. «На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило факельное горение газа из подземного газопровода. Бригада газовой службы перекрыла участок газопровода протяженностью 16 км», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС. В ведомстве добавили, что при тушении пожара задействовали свыше 70 человек. Причину происшествия предстоит установить специалистам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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