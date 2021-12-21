Об угрозе жителям домов не сообщается Фото: Анна Майорова © URA.RU

Под Чебаркулем в ночь на 22 декабря загорелся подземный газопровод. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, угрозы населенным пунктам и жилым домам нет. Пожар сняли автомобилисты, ехавшие по трассе М-5.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило факельное горение газа из подземного газопровода. Бригада газовой службы перекрыла участок газопровода протяженностью 16 км», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС.

В ведомстве добавили, что при тушении пожара задействовали свыше 70 человек. Причину происшествия предстоит установить специалистам.