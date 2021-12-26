Мэрия Сургута забирает себе недостроенный офис дочки «Газпрома»

Офис «Газпром переработки» отходит в собственность города Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Недостроенный офис компании «Газпром переработка» в центре Сургута находится уже в стадии передачи на баланс муниципалитета. Первые этажи здания планируется отдать под общественные нужды, а выше расположатся городские чиновники. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал глава Сургута Андрей Филатов, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

«Уже идет процесс передачи городу. Первые этажи — самые доступные должны быть под общественные пространства. Может быть МФЦ или у нас есть творчески настроенные жители, которые хотят реализовать себя через арт-резиденции. Концепция только такая. А уж если мы и будем делать это офисным зданием для чиновников, то это все повыше», — прокомментировал Филатов.

Он также уточнил, что сам процесс передачи здания в собственность муниципалитету затянулся из-за оформления всех необходимых документов, связанных с инженерными сетями. Кроме того, глава города уточнил, что там потребуется еще достаточно «высокий объем капвложений», поскольку необходим большой объем отделочных работ.

Ранее URA.RU сообщало, что компания «Газпром переработка» пыталась несколько раз продать недостроенный офис на торгах. Однако желающих его приобрести так и не нашлось. Здание было законсервировано после того, как дочка «Газпрома» сменила прописку на Санкт-Петербург.

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