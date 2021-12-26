Пассажиров выгоняли из автобуса 25 декабря из-за неисправности терминала Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Прокуратура проведет проверку инцидента, произошедшего 25 декабря в автобусе №054. Речь о ситуации, когда в Екатеринбурге пассажиров без наличных денег, в том числе пожилую женщину с тростью, выставили из автобуса на холод. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного органа, который спустя два дня заинтересовался этим случаем.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой города будет дана правовая оценка соблюдения работниками и руководителем ООО „Декар-Бас“ требований действующего законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщается в релизе прокуратуры.

Людей выставляли на мороз из автобуса №054 25 декабря. По словам пассажиров, у кондуктора перестал работать терминал для оплаты банковскими и транспортными картами. Одной из пострадавших пассажирок оказалась пожилая женщина с тростью.