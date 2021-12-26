26 декабря 2021
25 декабря 2021

Бабушку высадили из автобуса на мороз в Екатеринбурге. Прокуратура начала проверку

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Мороз и ледяной туман. Салехард. 31 января 2019 г, зима, автобус, пассажиры, мороз, туман
Пассажиров выгоняли из автобуса 25 декабря из-за неисправности терминала Фото:

Прокуратура проведет проверку инцидента, произошедшего 25 декабря в автобусе №054. Речь о ситуации, когда в Екатеринбурге пассажиров без наличных денег, в том числе пожилую женщину с тростью, выставили из автобуса на холод. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного органа, который спустя два дня заинтересовался этим случаем.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой города будет дана правовая оценка соблюдения работниками и руководителем ООО „Декар-Бас“ требований действующего законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщается в релизе прокуратуры.

Людей выставляли на мороз из автобуса №054 25 декабря. По словам пассажиров, у кондуктора перестал работать терминал для оплаты банковскими и транспортными картами. Одной из пострадавших пассажирок оказалась пожилая женщина с тростью.

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Прокуратура проведет проверку инцидента, произошедшего 25 декабря в автобусе №054. Речь о ситуации, когда в Екатеринбурге пассажиров без наличных денег, в том числе пожилую женщину с тростью, выставили из автобуса на холод. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного органа, который спустя два дня заинтересовался этим случаем. «В ходе надзорных мероприятий прокуратурой города будет дана правовая оценка соблюдения работниками и руководителем ООО „Декар-Бас“ требований действующего законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщается в релизе прокуратуры. Людей выставляли на мороз из автобуса №054 25 декабря. По словам пассажиров, у кондуктора перестал работать терминал для оплаты банковскими и транспортными картами. Одной из пострадавших пассажирок оказалась пожилая женщина с тростью.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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