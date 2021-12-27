Украшение техники в канун праздников становится традицией Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинске в преддверии новогодних праздников мусоровозы украсили иллюминацией. На технике изображены символы праздника, борта машин подсвечены светодиодной иллюминацией, сообщили URA.RU в пресс-службе ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) — основного подрядчика по вывозу мусора в Челябинске.

«В этом году новогодний наряд примерили восемь мусоровозов. Все праздники техника будет работать в штатном режиме в соответствии с графиком. В последние дни уходящего года, а также в первые дни января работа по вывозу мусора будет усилена», — пояснили URA.RU в пресс-службе «ЦКС».

В компании добавили, что для своевременной и качественной работы спецтехники необходим регулярный свободный доступ к мусорным бакам. Автомобилистов просят не парковать машины вблизи контейнерных площадок для доступа к ним службам по вывозу мусора.

Техника украшена стилизованными баннерами с символами Нового года Фото: пресс-служба ООО «Центр коммунального сервиса»

Мусоровозы курсируют по маршрутам, которые пролегают по центральным улицам областного центра и города-спутника Копейска Фото: пресс-служба ООО «Центр коммунального сервиса»