27 декабря 2021
26 декабря 2021
25 декабря 2021

Челябинские мусоровозы украсили новогодней иллюминацией. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ Курган, мусоровоз, мусорный контейнер, вывоз мусора, мусорка, помойка
Украшение техники в канун праздников становится традицией Фото:

В Челябинске в преддверии новогодних праздников мусоровозы украсили иллюминацией. На технике изображены символы праздника, борта машин подсвечены светодиодной иллюминацией, сообщили URA.RU в пресс-службе ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) — основного подрядчика по вывозу мусора в Челябинске.

«В этом году новогодний наряд примерили восемь мусоровозов. Все праздники техника будет работать в штатном режиме в соответствии с графиком. В последние дни уходящего года, а также в первые дни января работа по вывозу мусора будет усилена», — пояснили URA.RU в пресс-службе «ЦКС».

В компании добавили, что для своевременной и качественной работы спецтехники необходим регулярный свободный доступ к мусорным бакам. Автомобилистов просят не парковать машины вблизи контейнерных площадок для доступа к ним службам по вывозу мусора.

Техника украшена стилизованными баннерами с символами Нового года
Фото:
Мусоровозы курсируют по маршрутам, которые пролегают по центральным улицам областного центра и города-спутника Копейска
Фото:

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В Челябинске в преддверии новогодних праздников мусоровозы украсили иллюминацией. На технике изображены символы праздника, борта машин подсвечены светодиодной иллюминацией, сообщили URA.RU в пресс-службе ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) — основного подрядчика по вывозу мусора в Челябинске. «В этом году новогодний наряд примерили восемь мусоровозов. Все праздники техника будет работать в штатном режиме в соответствии с графиком. В последние дни уходящего года, а также в первые дни января работа по вывозу мусора будет усилена», — пояснили URA.RU в пресс-службе «ЦКС». В компании добавили, что для своевременной и качественной работы спецтехники необходим регулярный свободный доступ к мусорным бакам. Автомобилистов просят не парковать машины вблизи контейнерных площадок для доступа к ним службам по вывозу мусора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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