В свердловской прокуратуре выросли премии из-за ухода сотрудников

Сотрудники прокуратуры Свердловской области получили увеличенные годовые премии из-за большого числа увольнений в ведомстве, благодаря чему в зарплатном фонде осталось много средств. Об этом сообщил источник в силовых кругах.
«Из прокуратуры в этом году уволилось много сотрудников. Благодаря этому сэкономили на зарплатном фонде. Так, по итогу года и пришла приличная материальная помощь», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что премия, которую получили сотрудники прокуратуры, составила десятки тысяч.
«Данная информация не соответствует действительности. Массовых увольнений в органах прокуратуры Свердловской области как не было, так и нет. Размер заработной платы сотрудников соответствует фонду оплаты труда», — сообщила URA.RU старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.
Ранее источники в надзорном ведомстве рассказывали агентству, что в свердловской прокуратуре проходили массовые увольнения из-за введения системы учета документов «Надзор-WEB». По словам источников, эта система увеличивала бумажную волокиту.
Также о больших новогодних премиях сообщали сотрудники свердловской полиции. Они уверены, что многие силовые ведомства получили подобное поощрение.
Сотрудники прокуратуры Свердловской области получили увеличенные годовые премии из-за большого числа увольнений в ведомстве, благодаря чему в зарплатном фонде осталось много средств. Об этом сообщил источник в силовых кругах. «Из прокуратуры в этом году уволилось много сотрудников. Благодаря этому сэкономили на зарплатном фонде. Так, по итогу года и пришла приличная материальная помощь», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что премия, которую получили сотрудники прокуратуры, составила десятки тысяч. «Данная информация не соответствует действительности. Массовых увольнений в органах прокуратуры Свердловской области как не было, так и нет. Размер заработной платы сотрудников соответствует фонду оплаты труда», — сообщила URA.RU старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова. Ранее источники в надзорном ведомстве рассказывали агентству, что в свердловской прокуратуре проходили массовые увольнения из-за введения системы учета документов «Надзор-WEB». По словам источников, эта система увеличивала бумажную волокиту. Также о больших новогодних премиях сообщали сотрудники свердловской полиции. Они уверены, что многие силовые ведомства получили подобное поощрение.