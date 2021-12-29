В свердловской прокуратуре выросли премии из-за ухода сотрудников

Источник уверен, что в свердловской прокуратуре за год уволились многие сотрудники Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники прокуратуры Свердловской области получили увеличенные годовые премии из-за большого числа увольнений в ведомстве, благодаря чему в зарплатном фонде осталось много средств. Об этом сообщил источник в силовых кругах.

«Из прокуратуры в этом году уволилось много сотрудников. Благодаря этому сэкономили на зарплатном фонде. Так, по итогу года и пришла приличная материальная помощь», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что премия, которую получили сотрудники прокуратуры, составила десятки тысяч.

«Данная информация не соответствует действительности. Массовых увольнений в органах прокуратуры Свердловской области как не было, так и нет. Размер заработной платы сотрудников соответствует фонду оплаты труда», — сообщила URA.RU старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.

Ранее источники в надзорном ведомстве рассказывали агентству, что в свердловской прокуратуре проходили массовые увольнения из-за введения системы учета документов «Надзор-WEB». По словам источников, эта система увеличивала бумажную волокиту.

Также о больших новогодних премиях сообщали сотрудники свердловской полиции. Они уверены, что многие силовые ведомства получили подобное поощрение.

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