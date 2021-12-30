Россиянина с инсультом врачи везли на санях по сугробам. На отсутствие дороги жаловались Путину

30 декабря 2021 в 14:50 Размер текста - 17 +

Пациента успешно доставили в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Архангельской области человека с подозрением на инсульт везли на санях по сугробам, чтобы доставить в больницу. Причиной стало то, что остров Бревенник отрезан от цивилизации. Жители пожаловались президенту РФ Владимиру Путину, после этого власти Архангельска сообщили об открытии переправы. «Сегодня открывается переправа. Она была наморожена с 21 числа, подрядчик намораживал переправу между двумя островными территориями, которая выведет автомобили на центральные улицы», — цитирует «Ридус» советника главы города по работе со СМИ Татьяну Семендей. Пациента удалось доставить в больницу. Его состояние стабильное, сообщила начальник пресс-службы администрации Архангельской области Людмила Лобанова. Его решили транспортировать на санях, потому что этот способ был наиболее безопасен для больного, цитирует РИА «Новости» пресс-службу правительства региона. Аэролодка была исправна, но врачи не захотели рисковать. На острове Бревенник Архангельской области живут пять тысяч человек, но он не связан мостом с городом. Жители жаловались на отсутствие переправы через Северную Двину Владимиру Путину, но безуспешно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Архангельской области человека с подозрением на инсульт везли на санях по сугробам, чтобы доставить в больницу. Причиной стало то, что остров Бревенник отрезан от цивилизации. Жители пожаловались президенту РФ Владимиру Путину, после этого власти Архангельска сообщили об открытии переправы. «Сегодня открывается переправа. Она была наморожена с 21 числа, подрядчик намораживал переправу между двумя островными территориями, которая выведет автомобили на центральные улицы», — цитирует «Ридус» советника главы города по работе со СМИ Татьяну Семендей. Пациента удалось доставить в больницу. Его состояние стабильное, сообщила начальник пресс-службы администрации Архангельской области Людмила Лобанова. Его решили транспортировать на санях, потому что этот способ был наиболее безопасен для больного, цитирует РИА «Новости» пресс-службу правительства региона. Аэролодка была исправна, но врачи не захотели рисковать. На острове Бревенник Архангельской области живут пять тысяч человек, но он не связан мостом с городом. Жители жаловались на отсутствие переправы через Северную Двину Владимиру Путину, но безуспешно.