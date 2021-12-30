Юристы напомнили россиянам о соблюдении тишины в Новый год

31 декабря 2021 в 03:01 Размер текста - 17 +

В некоторых регионах новогоднюю ночь предусмотрены правила о соблюдении тишины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Новый год действуют те же правила о соблюдении тишины и покоя, что и в другие дни. О соблюдении порядка в ночь с 31 декабря на 1 января россиян предупредили адвокаты. «Новогодняя ночь — особое время, когда большинство граждан забывают про действующее правила о соблюдении тишины и покоя. В целом закон не рассматривает встречу праздника как исключение. В Москве, например, шуметь в новогоднюю ночь запрещается в то же время, что и обычно: с 23:00 до 07:00», — рассказал «Известиям» адвокат и управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. По его словам, штраф за подобное нарушение составит от 1-й до 2-х тысяч рублей. Член Ассоциации юристов России Наталья Скрябина сообщила, что региональное законодательство по-разному реагирует на шум посреди новогодней ночи. Юрист сообщила, что в Самарской области существует закон, предусматривающий возможность шуметь в праздничную зимнюю ночь с 22:00 до 23:00. Она уточнила, что в субъектах РФ существуют отдельные перечни, в которых прописаны примеры того, когда разрешается нарушать тишину. Также Алексей Гавришев рассказал о том, что за запуск фейерверков в неположенных местах россиян могут наказать штрафами от 2 тысяч рублей. По его словам, фейерверки запрещено взрывать внутри помещений, во время проведения массовых мероприятий, на территории кладбищ, памятников истории и культуры, национальных парков и заповедников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Новый год действуют те же правила о соблюдении тишины и покоя, что и в другие дни. О соблюдении порядка в ночь с 31 декабря на 1 января россиян предупредили адвокаты. «Новогодняя ночь — особое время, когда большинство граждан забывают про действующее правила о соблюдении тишины и покоя. В целом закон не рассматривает встречу праздника как исключение. В Москве, например, шуметь в новогоднюю ночь запрещается в то же время, что и обычно: с 23:00 до 07:00», — рассказал «Известиям» адвокат и управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. По его словам, штраф за подобное нарушение составит от 1-й до 2-х тысяч рублей. Член Ассоциации юристов России Наталья Скрябина сообщила, что региональное законодательство по-разному реагирует на шум посреди новогодней ночи. Юрист сообщила, что в Самарской области существует закон, предусматривающий возможность шуметь в праздничную зимнюю ночь с 22:00 до 23:00. Она уточнила, что в субъектах РФ существуют отдельные перечни, в которых прописаны примеры того, когда разрешается нарушать тишину. Также Алексей Гавришев рассказал о том, что за запуск фейерверков в неположенных местах россиян могут наказать штрафами от 2 тысяч рублей. По его словам, фейерверки запрещено взрывать внутри помещений, во время проведения массовых мероприятий, на территории кладбищ, памятников истории и культуры, национальных парков и заповедников.