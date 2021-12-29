Юристы предупредили россиян о штрафах в Новый год

30 декабря 2021 в 05:47 Размер текста - 17 +

Россиян могут наказать за запуск фейерверков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За запуск фейерверков в неположенных местах россиян могут наказать штрафом от двух тысяч рублей. Об этом рассказал адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. По его словам, фейерверки запрещено взрывать внутри помещений, во время проведения массовых мероприятий, а также на территории кладбищ, памятников истории и культуры, национальных парков и заповедников, а также на объектах с высокой пожарной опасностью. «Гражданам за это грозит штраф в 2-3 тысячи рублей, должностным лицам — в 15 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам до 200 тысяч рублей», — рассказал Гавришев РИА «Новости». Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова отметила, что если из-за неосторожного обращения с пиротехникой повреждено чужое имущество, россиянам может грозит наказание в виде лишения свободы сроком на один год. А если нарушение требований пожарной безопасности повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или его смерть, то срок составит до семи лет. Ранее также сообщалось, что в Государственную Думу РФ внесен законопроект, запрещающий использовать пиротехнику на территории населенных пунктов. Согласно документу, пиротехнику можно будет использовать только в специально отведенных и оборудованных местах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

За запуск фейерверков в неположенных местах россиян могут наказать штрафом от двух тысяч рублей. Об этом рассказал адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. По его словам, фейерверки запрещено взрывать внутри помещений, во время проведения массовых мероприятий, а также на территории кладбищ, памятников истории и культуры, национальных парков и заповедников, а также на объектах с высокой пожарной опасностью. «Гражданам за это грозит штраф в 2-3 тысячи рублей, должностным лицам — в 15 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам до 200 тысяч рублей», — рассказал Гавришев РИА «Новости». Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова отметила, что если из-за неосторожного обращения с пиротехникой повреждено чужое имущество, россиянам может грозит наказание в виде лишения свободы сроком на один год. А если нарушение требований пожарной безопасности повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или его смерть, то срок составит до семи лет. Ранее также сообщалось, что в Государственную Думу РФ внесен законопроект, запрещающий использовать пиротехнику на территории населенных пунктов. Согласно документу, пиротехнику можно будет использовать только в специально отведенных и оборудованных местах.