Летевший в Челябинск самолет экстренно вернулся в Москву

Самолет вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности на борту Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Самолет SSJ-100, летевший из Москвы в Челябинск, развернулся и экстренно приземлился в Шереметьево. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

«Самолет SSJ-100, вылетевший из Шереметьево в Челябинск, развернулся и совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за срабатывания датчика неисправности бортового компьютера», — передает ТАСС. Отмечается, что перед тем, как совершить посадку, самолет сделал девять кругов рядом с аэропортом, чтобы выработать топливо. Посадка прошла успешно, по предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее URA.RU сообщало, что 31 декабря в Москве задержали сотни рейсов. С 29 до 30 декабря в столице был введен «желтый» уровень погодной опасности, пишет телеканал 360. Позже Гидрометцентр продлил «желтый» уровень до 2 января, передает RT.