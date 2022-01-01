01 января 2022

Летевший в Челябинск самолет экстренно вернулся в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, взлет самолета
Самолет вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности на борту Фото:

Самолет SSJ-100, летевший из Москвы в Челябинск, развернулся и экстренно приземлился в Шереметьево. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

«Самолет SSJ-100, вылетевший из Шереметьево в Челябинск, развернулся и совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за срабатывания датчика неисправности бортового компьютера», — передает ТАСС. Отмечается, что перед тем, как совершить посадку, самолет сделал девять кругов рядом с аэропортом, чтобы выработать топливо. Посадка прошла успешно, по предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее URA.RU сообщало, что 31 декабря в Москве задержали сотни рейсов. С 29 до 30 декабря в столице был введен «желтый» уровень погодной опасности, пишет телеканал 360. Позже Гидрометцентр продлил «желтый» уровень до 2 января, передает RT.

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Самолет SSJ-100, летевший из Москвы в Челябинск, развернулся и экстренно приземлился в Шереметьево. Об этом сообщил источник в экстренных службах. «Самолет SSJ-100, вылетевший из Шереметьево в Челябинск, развернулся и совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за срабатывания датчика неисправности бортового компьютера», — передает ТАСС. Отмечается, что перед тем, как совершить посадку, самолет сделал девять кругов рядом с аэропортом, чтобы выработать топливо. Посадка прошла успешно, по предварительным данным, пострадавших нет. Ранее URA.RU сообщало, что 31 декабря в Москве задержали сотни рейсов. С 29 до 30 декабря в столице был введен «желтый» уровень погодной опасности, пишет телеканал 360. Позже Гидрометцентр продлил «желтый» уровень до 2 января, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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