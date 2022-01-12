12 января 2022

Росстат огласил список продуктов, которые подорожали за 2021 год

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд Роспотребнадзора в школьной столовой. Магнитогорск, продукты, морковь, картофель, еда, школьная столовая, нож, приготовление еды
В Росстате подвели предварительные итоги 2021 года Фото:
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Цены на продукты в России

Согласно подсчетам аналитиков, в России за 2021 год больше всего подорожали продукты из борщевого набора. Об этом говорят данные, взятые с Росстата — там подвели предварительные итоги 2021 года.

Из материалов Росстата следует, что на первом месте по среднегодовому увеличению стоимости оказалась свекла, цены на которую подскочили на 62%. Кроме того, выросли цены на картофель (49%) и морковь (48%). Ценник белокочанной капусты поднялся на 42%. В целом овощи стали дороже на 17%, пишут «Известия».

Кроме того, выросли цены тех товаров, которых правительство сдерживало специальными мерами. Например, стоимость сахара увеличилась на 33%, а цена на подсолнечное масло стала выше на 22%. Также подорожала гречка, майонез, яйца и охлажденная и замороженная курица.

Аналитики компании «Эвотор» сообщили, что за декабрь 2021 года резкий скачок цен затронул сосиски, сардельки, а также сливочное масло, сметану, макароны и гречку. Также за месяц заметно подорожали детские молочные продукты и творожки.

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Согласно подсчетам аналитиков, в России за 2021 год больше всего подорожали продукты из борщевого набора. Об этом говорят данные, взятые с Росстата — там подвели предварительные итоги 2021 года. Из материалов Росстата следует, что на первом месте по среднегодовому увеличению стоимости оказалась свекла, цены на которую подскочили на 62%. Кроме того, выросли цены на картофель (49%) и морковь (48%). Ценник белокочанной капусты поднялся на 42%. В целом овощи стали дороже на 17%, пишут «Известия». Кроме того, выросли цены тех товаров, которых правительство сдерживало специальными мерами. Например, стоимость сахара увеличилась на 33%, а цена на подсолнечное масло стала выше на 22%. Также подорожала гречка, майонез, яйца и охлажденная и замороженная курица. Аналитики компании «Эвотор» сообщили, что за декабрь 2021 года резкий скачок цен затронул сосиски, сардельки, а также сливочное масло, сметану, макароны и гречку. Также за месяц заметно подорожали детские молочные продукты и творожки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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