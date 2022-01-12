Росстат огласил список продуктов, которые подорожали за 2021 год

13 января 2022 в 03:38 Размер текста - 17 +

В Росстате подвели предварительные итоги 2021 года Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Цены на продукты в России Согласно подсчетам аналитиков, в России за 2021 год больше всего подорожали продукты из борщевого набора. Об этом говорят данные, взятые с Росстата — там подвели предварительные итоги 2021 года. Из материалов Росстата следует, что на первом месте по среднегодовому увеличению стоимости оказалась свекла, цены на которую подскочили на 62%. Кроме того, выросли цены на картофель (49%) и морковь (48%). Ценник белокочанной капусты поднялся на 42%. В целом овощи стали дороже на 17%, пишут «Известия». Кроме того, выросли цены тех товаров, которых правительство сдерживало специальными мерами. Например, стоимость сахара увеличилась на 33%, а цена на подсолнечное масло стала выше на 22%. Также подорожала гречка, майонез, яйца и охлажденная и замороженная курица. Аналитики компании «Эвотор» сообщили, что за декабрь 2021 года резкий скачок цен затронул сосиски, сардельки, а также сливочное масло, сметану, макароны и гречку. Также за месяц заметно подорожали детские молочные продукты и творожки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Согласно подсчетам аналитиков, в России за 2021 год больше всего подорожали продукты из борщевого набора. Об этом говорят данные, взятые с Росстата — там подвели предварительные итоги 2021 года. Из материалов Росстата следует, что на первом месте по среднегодовому увеличению стоимости оказалась свекла, цены на которую подскочили на 62%. Кроме того, выросли цены на картофель (49%) и морковь (48%). Ценник белокочанной капусты поднялся на 42%. В целом овощи стали дороже на 17%, пишут «Известия». Кроме того, выросли цены тех товаров, которых правительство сдерживало специальными мерами. Например, стоимость сахара увеличилась на 33%, а цена на подсолнечное масло стала выше на 22%. Также подорожала гречка, майонез, яйца и охлажденная и замороженная курица. Аналитики компании «Эвотор» сообщили, что за декабрь 2021 года резкий скачок цен затронул сосиски, сардельки, а также сливочное масло, сметану, макароны и гречку. Также за месяц заметно подорожали детские молочные продукты и творожки.