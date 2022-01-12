Аналитики опубликовали топ подорожавших за год продуктов

За 2021 год больше всего подорожали пельмени, сосиски (оба продукта +20%), сливочное масло (+19%) и гречка (+18%). Об этом сообщили аналитики компании «Эвотор».
«В декабре 2021 года цены на продукты в несетевой рознице выросли на 10% по сравнению с декабрем 2020 года. За предновогодний месяц продукты подорожали на 1%», — сообщили РИА «Новости» в компании «Эвотор».
Также компания доложила о подорожавших продуктах за декабрь 2021 года. Самый резкий скачек цен затронул мясную гастрономию: так, цены на сосиски и сардельки выросли на 6%, на сливочное масло, сметану, макароны и гречку — на 4%. Детские молочные продукты и творожки подорожали за месяц на 3%.
За 2021 год больше всего подорожали пельмени, сосиски (оба продукта +20%), сливочное масло (+19%) и гречка (+18%). Об этом сообщили аналитики компании «Эвотор». «В декабре 2021 года цены на продукты в несетевой рознице выросли на 10% по сравнению с декабрем 2020 года. За предновогодний месяц продукты подорожали на 1%», — сообщили РИА «Новости» в компании «Эвотор». Также компания доложила о подорожавших продуктах за декабрь 2021 года. Самый резкий скачек цен затронул мясную гастрономию: так, цены на сосиски и сардельки выросли на 6%, на сливочное масло, сметану, макароны и гречку — на 4%. Детские молочные продукты и творожки подорожали за месяц на 3%.