Мощный ливень обрушился на Хабаровск. Видео

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Стихия затронула не только краевую столицу, но и соседние районы
Стихия затронула не только краевую столицу, но и соседние районы Фото:

На Хабаровск и его пригороды обрушился мощный тропический ливень. Об этом свидетельствуют данные Дальневосточного УГМС.

Согласно данным на сайте, осадки сопровождались аномальной жарой до +30 градусов и порывистым ветром до 15–20 м/с. Стихия затронула не только краевую столицу, но и соседние районы, а также распространилась на приграничные территории Китая.

Местные жители активно сообщают в социальных сетях о серьезных подтоплениях. В центре Хабаровска ливневые канализации не справляются с потоком воды, из-за чего многие дороги оказались под водой. Синоптики отмечают, что интенсивные осадки сохранятся до утра 4 июля.

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На Хабаровск и его пригороды обрушился мощный тропический ливень. Об этом свидетельствуют данные Дальневосточного УГМС. Согласно данным на сайте, осадки сопровождались аномальной жарой до +30 градусов и порывистым ветром до 15–20 м/с. Стихия затронула не только краевую столицу, но и соседние районы, а также распространилась на приграничные территории Китая. Местные жители активно сообщают в социальных сетях о серьезных подтоплениях. В центре Хабаровска ливневые канализации не справляются с потоком воды, из-за чего многие дороги оказались под водой. Синоптики отмечают, что интенсивные осадки сохранятся до утра 4 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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