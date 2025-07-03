МИД РФ просит предоставить консульский доступ к задержанным в Азербайджане журналистам Sputnik

Захарова: Азербайджан не предоставил консульский доступ к арестованным
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Захарова сообщила, что у МИД РФ все еще нет консульского доступа к задержанным
Захарова сообщила, что у МИД РФ все еще нет консульского доступа к задержанным Фото:
новость из сюжета
В российское агентство Sputnik в Азербайджане нагрянули с обысками

Москва ожидает, что российским дипломатам будет предоставлен консульский доступ к задержанным в Азербайджане журналистам Sputnik. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«РФ исходит из того, что консульский доступ к задержанным в Азербайджане журналистам будет предоставлен», — заявила Захарова. Ее слова передает ТАСС. 

В Баку 30 июня сотрудники правоохранительных органов Азербайджана задержали семерых представителей информационного агентства «Sputnik-Азербайджан», среди которых оказались руководитель редакции Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов. Медиагруппа «Россия сегодня», в структуру которой входит данное агентство, охарактеризовала действия азербайджанских властей как необоснованные, а предъявленные обвинения — как беспочвенные.

Ранее в МИД РФ отметили, что действия, предпринятые Азербайджаном, не связаны с профессиональной деятельностью сотрудников агентства Sputnik и обусловлены другими причинами. В ведомстве также подчеркнули, что тем, кто намерен навредить российско-азербайджанским отношениям, следует тщательно взвесить свои шаги.

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Москва ожидает, что российским дипломатам будет предоставлен консульский доступ к задержанным в Азербайджане журналистам Sputnik. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «РФ исходит из того, что консульский доступ к задержанным в Азербайджане журналистам будет предоставлен», — заявила Захарова. Ее слова передает ТАСС.  В Баку 30 июня сотрудники правоохранительных органов Азербайджана задержали семерых представителей информационного агентства «Sputnik-Азербайджан», среди которых оказались руководитель редакции Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов. Медиагруппа «Россия сегодня», в структуру которой входит данное агентство, охарактеризовала действия азербайджанских властей как необоснованные, а предъявленные обвинения — как беспочвенные. Ранее в МИД РФ отметили, что действия, предпринятые Азербайджаном, не связаны с профессиональной деятельностью сотрудников агентства Sputnik и обусловлены другими причинами. В ведомстве также подчеркнули, что тем, кто намерен навредить российско-азербайджанским отношениям, следует тщательно взвесить свои шаги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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