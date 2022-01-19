В МВД заявили, что появление очередей спровоцировали сами иностранные граждане Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мигранты раскритиковали сотрудников миграционного отдела МВД Нижневартовска за длинные очереди при оформлении разрешений на нахождение на территории России и начисление необоснованных штрафов за просрочки из-за невозможности попасть в ведомство. Об этом иностранцы пишут в одном из городских пабликов в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня пришлось побывать в миграционной службе на приеме у начальника подполковника полиции. Так я была в шоке от формы общения, на сдачу документов к ним не записаться, но штраф о нарушении регистрационного учета получите. Я не записалась не от того, что не хочу, а потому что сотрудники данного ведомства не отвечают на телефонные звонки», — пишет анонимный пользователь в записи на странице «ЧП Нижневартовска».

В комментариях местные жители начали высказывать свои недовольства и сообщать о якобы незаконных штрафах, причиной которым стали огромные очереди на запись в отдел миграции. Сообщали пользователи и о том, что в ведомство невозможно попасть при личном визите. «Не принимают ни в какую при личном обращении, объясняя, что нужно звонить и записываться. В итоге выписали много штрафов за то, что якобы не подала вовремя! При этом сами трубки не брали. Это просто кошмар, чем так обращаться с бедными людьми, лучше бы они вообще не работали!», — пишет Jaika Ismailova.

В пресс-службе УМВД по ХМАО заявили, что очереди созданы самими мигрантами, которые еще летом прошлого года были предупреждены о том, что коронавирусные послабления закончатся 31 декабря 2021 года. «Мы просили граждан узаконить свое положение до выхода сроков. Большое количество людей ринулись оформлять документы в конце года, тем и спровоцировали очередь. Мы увеличивали количество сотрудников отдела, они работали в выходные и праздничные дни». В управлении также отметили, что наложение штрафов законно и регламентировано указом президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь добавила, что избежать стояния в очередях все-таки возможно, записавшись в отдел миграции через Госуслуги.

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