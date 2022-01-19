Офис застройщика присоединят к администрации Академического. «Будет выглядеть как единое здание»

20 января 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

Офис займет одно крыло будущего здания администрации Академического района Фото: УК «Академический» Группа компаний «Кортрос» планирует разместить свой новый офис в здании администрации Академического района Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое». «Офис займет одно крыло будущего здания администрации Академического района. Визуально — администрация и офис будут выглядеть как единое здание, но фактически это будет две разных постройки», — сообщили в пресс-службе. Также под окнами здания будет установлен еще один символ района — скульптура героя бажовских сказок — Данилы Мастера. Он будет олицетворять трудолюбие, тягу к знанием и любовь к своему краю. Проект администрации восьмого района Екатеринбурга был одобрен летом 2020 года Александром Высокинским, который на тот момент был мэром. Предполагается, что голубое здание будет напоминать городскую администрацию — ее так же выполнят в классическом стиле, а по центру разместят шпиль. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Группа компаний «Кортрос» планирует разместить свой новый офис в здании администрации Академического района Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое». «Офис займет одно крыло будущего здания администрации Академического района. Визуально — администрация и офис будут выглядеть как единое здание, но фактически это будет две разных постройки», — сообщили в пресс-службе. Также под окнами здания будет установлен еще один символ района — скульптура героя бажовских сказок — Данилы Мастера. Он будет олицетворять трудолюбие, тягу к знанием и любовь к своему краю. Проект администрации восьмого района Екатеринбурга был одобрен летом 2020 года Александром Высокинским, который на тот момент был мэром. Предполагается, что голубое здание будет напоминать городскую администрацию — ее так же выполнят в классическом стиле, а по центру разместят шпиль.