Офис займет одно крыло будущего здания администрации Академического районаФото: УК «Академический»
Группа компаний «Кортрос» планирует разместить свой новый офис в здании администрации Академического района Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое».
«Офис займет одно крыло будущего здания администрации Академического района. Визуально — администрация и офис будут выглядеть как единое здание, но фактически это будет две разных постройки», — сообщили в пресс-службе.
Также под окнами здания будет установлен еще один символ района — скульптура героя бажовских сказок — Данилы Мастера. Он будет олицетворять трудолюбие, тягу к знанием и любовь к своему краю.
Проект администрации восьмого района Екатеринбурга был одобрен летом 2020 года Александром Высокинским, который на тот момент был мэром. Предполагается, что голубое здание будет напоминать городскую администрацию — ее так же выполнят в классическом стиле, а по центру разместят шпиль.
Группа компаний «Кортрос» планирует разместить свой новый офис в здании администрации Академического района Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое». «Офис займет одно крыло будущего здания администрации Академического района. Визуально — администрация и офис будут выглядеть как единое здание, но фактически это будет две разных постройки», — сообщили в пресс-службе. Также под окнами здания будет установлен еще один символ района — скульптура героя бажовских сказок — Данилы Мастера. Он будет олицетворять трудолюбие, тягу к знанием и любовь к своему краю. Проект администрации восьмого района Екатеринбурга был одобрен летом 2020 года Александром Высокинским, который на тот момент был мэром. Предполагается, что голубое здание будет напоминать городскую администрацию — ее так же выполнят в классическом стиле, а по центру разместят шпиль.