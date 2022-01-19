19 января 2022

Офис застройщика присоединят к администрации Академического. «Будет выглядеть как единое здание»

© Служба новостей «URA.RU»
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Офис займет одно крыло будущего здания администрации Академического района Фото:

Группа компаний «Кортрос» планирует разместить свой новый офис в здании администрации Академического района Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое».

«Офис займет одно крыло будущего здания администрации Академического района. Визуально — администрация и офис будут выглядеть как единое здание, но фактически это будет две разных постройки», — сообщили в пресс-службе.

Также под окнами здания будет установлен еще один символ района — скульптура героя бажовских сказок — Данилы Мастера. Он будет олицетворять трудолюбие, тягу к знанием и любовь к своему краю.

Проект администрации восьмого района Екатеринбурга был одобрен летом 2020 года Александром Высокинским, который на тот момент был мэром. Предполагается, что голубое здание будет напоминать городскую администрацию — ее так же выполнят в классическом стиле, а по центру разместят шпиль.

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Группа компаний «Кортрос» планирует разместить свой новый офис в здании администрации Академического района Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое». «Офис займет одно крыло будущего здания администрации Академического района. Визуально — администрация и офис будут выглядеть как единое здание, но фактически это будет две разных постройки», — сообщили в пресс-службе. Также под окнами здания будет установлен еще один символ района — скульптура героя бажовских сказок — Данилы Мастера. Он будет олицетворять трудолюбие, тягу к знанием и любовь к своему краю. Проект администрации восьмого района Екатеринбурга был одобрен летом 2020 года Александром Высокинским, который на тот момент был мэром. Предполагается, что голубое здание будет напоминать городскую администрацию — ее так же выполнят в классическом стиле, а по центру разместят шпиль.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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