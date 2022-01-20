Офицер СКР из ЦВО осужден по делу с золотом и ФСБ. Видео

20 января 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

В отношении майора-криминалиста было выдвинуто обвинение в получении взяток в особо крупном и крупном размере группой лиц Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывший майор-криминалист управления Следственного комитета России по ЦВО Аслан Нашев получил пять лет лишения свободы по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщили два источника URA.RU, знакомые с ситуацией. «Бывший сотрудник управления СКР по Челябинскому гарнизону ЦВО Аслан Нашев, майор-криминалист, получил пять лет. Решение было вынесено примерно две недели назад, но стало известно совсем недавно», — рассказал собеседник. В отношении Нашева было выдвинуто обвинение в получении взяток в особо крупном и крупном размере группой лиц. Получить оперативный комментарий в Военно-следственном управлении ЦВО не удалось. Там не ответили на звонки корреспондента URA.RU. По данным следствия, с 2019 года по март 2020 года Нашев, находясь в служебной командировке в Иркутске, получил от бывшего сотрудника ФСБ, обвиняемого по уголовному делу, взятку на общую сумму 2,3 млн рублей. За это Нашев нарушал режим содержания фигуранта в СИЗО (бывший сотрудник ФСБ) и получил доступ к сведениям, имеющимся в материалах уголовного дела. Сам сотрудник на тот момент находился под следствием. Его обвиняли в фабрикации дела о незаконном обороте золота в Иркутской области, фальсификации доказательств, похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Кроме того, руководство военного следственного управления по ЦВО было наказано за провал следствия по делу о фальсификаторах из ФСБ в Иркутской области. Одним из фигурантов был начальник окружного главка генерал-лейтенант юстиции Радик Гараев, который лично курировал расследование вскрытых преступлений чекистов. Он получил дисциплинарное взыскание. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывший майор-криминалист управления Следственного комитета России по ЦВО Аслан Нашев получил пять лет лишения свободы по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщили два источника URA.RU, знакомые с ситуацией. «Бывший сотрудник управления СКР по Челябинскому гарнизону ЦВО Аслан Нашев, майор-криминалист, получил пять лет. Решение было вынесено примерно две недели назад, но стало известно совсем недавно», — рассказал собеседник. В отношении Нашева было выдвинуто обвинение в получении взяток в особо крупном и крупном размере группой лиц. Получить оперативный комментарий в Военно-следственном управлении ЦВО не удалось. Там не ответили на звонки корреспондента URA.RU. По данным следствия, с 2019 года по март 2020 года Нашев, находясь в служебной командировке в Иркутске, получил от бывшего сотрудника ФСБ, обвиняемого по уголовному делу, взятку на общую сумму 2,3 млн рублей. За это Нашев нарушал режим содержания фигуранта в СИЗО (бывший сотрудник ФСБ) и получил доступ к сведениям, имеющимся в материалах уголовного дела. Сам сотрудник на тот момент находился под следствием. Его обвиняли в фабрикации дела о незаконном обороте золота в Иркутской области, фальсификации доказательств, похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Кроме того, руководство военного следственного управления по ЦВО было наказано за провал следствия по делу о фальсификаторах из ФСБ в Иркутской области. Одним из фигурантов был начальник окружного главка генерал-лейтенант юстиции Радик Гараев, который лично курировал расследование вскрытых преступлений чекистов. Он получил дисциплинарное взыскание.