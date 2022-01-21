Работодатели выступили против ежегодного повышения МРОТ

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Регулярное повышение МРОТ и медианной зарплаты приведет к ускорению инфляции, считают представители бизнеса Фото:

Представители бизнеса в России выступили против идеи о ежегодном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и медианной зарплаты на один процентный пункт. Ранее данную меру предложили рассмотреть в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

«Состоялась встреча представителей бизнеса, Минтруда и профсоюзов. Работодатели из тарифообразующих отраслей не готовы поддержать увеличение соотношения МРОТа и медианной зарплаты. Основным аргументом бизнеса был риск повышения тарифов, а также ускорение инфляции. Аналогичную с ним позицию высказали представители РЖД и объединения работодателей в сфере энергетики „ЭРА России“», — пишут «Ведомости» со ссылкой на участников встречи.

Ранее, по указу президента России Владимира Путина, МРОТ в России увеличился до 13 890 рублей. Также в России начала действовать новая методика расчета МРОТ, пишет «Национальная служба новостей». Теперь он составляет 42% от медианной зарплаты за предыдущий год.

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Представители бизнеса в России выступили против идеи о ежегодном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и медианной зарплаты на один процентный пункт. Ранее данную меру предложили рассмотреть в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). «Состоялась встреча представителей бизнеса, Минтруда и профсоюзов. Работодатели из тарифообразующих отраслей не готовы поддержать увеличение соотношения МРОТа и медианной зарплаты. Основным аргументом бизнеса был риск повышения тарифов, а также ускорение инфляции. Аналогичную с ним позицию высказали представители РЖД и объединения работодателей в сфере энергетики „ЭРА России“», — пишут «Ведомости» со ссылкой на участников встречи. Ранее, по указу президента России Владимира Путина, МРОТ в России увеличился до 13 890 рублей. Также в России начала действовать новая методика расчета МРОТ, пишет «Национальная служба новостей». Теперь он составляет 42% от медианной зарплаты за предыдущий год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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