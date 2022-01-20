На челябинской границе с Казахстаном появились два новых перехода

Переходы появятся на границе с Казахстаном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Южном Урале, на автодороге Челябинск-Троицк, на границе с республикой Казахстан, возвели два наземных перехода. Об этом URA.RU сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«На трассе А-310 в Челябинской области возвели два наземных перехода. Новые модульные конструкции по заказу ФКУ Упрдор „Южный Урал“ установили на границе с Республикой Казахстан на автодороге Челябинск-Троицк», — заявили URA.RU в дорожном агентстве.

В ФКУ Упрдор «Южный Урал» заявили, что в переходах установлено освещение. Также благоустроены подходы к новым сооружениям.

«Количество автомобилей растет. Мы стремимся создать безопасные условия для жителей, чьи населенные пункты прилегают к федеральным трассам», — заявил и. о. начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.