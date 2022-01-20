20 января 2022

На челябинской границе с Казахстаном появились два новых перехода

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск., фура, дальнобойщик, трасса
Переходы появятся на границе с Казахстаном Фото:

На Южном Урале, на автодороге Челябинск-Троицк, на границе с республикой Казахстан, возвели два наземных перехода. Об этом URA.RU сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«На трассе А-310 в Челябинской области возвели два наземных перехода. Новые модульные конструкции по заказу ФКУ Упрдор „Южный Урал“ установили на границе с Республикой Казахстан на автодороге Челябинск-Троицк», — заявили URA.RU в дорожном агентстве.

В ФКУ Упрдор «Южный Урал» заявили, что в переходах установлено освещение. Также благоустроены подходы к новым сооружениям.

«Количество автомобилей растет. Мы стремимся создать безопасные условия для жителей, чьи населенные пункты прилегают к федеральным трассам», — заявил и. о. начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.

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На Южном Урале, на автодороге Челябинск-Троицк, на границе с республикой Казахстан, возвели два наземных перехода. Об этом URA.RU сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «На трассе А-310 в Челябинской области возвели два наземных перехода. Новые модульные конструкции по заказу ФКУ Упрдор „Южный Урал“ установили на границе с Республикой Казахстан на автодороге Челябинск-Троицк», — заявили URA.RU в дорожном агентстве. В ФКУ Упрдор «Южный Урал» заявили, что в переходах установлено освещение. Также благоустроены подходы к новым сооружениям. «Количество автомобилей растет. Мы стремимся создать безопасные условия для жителей, чьи населенные пункты прилегают к федеральным трассам», — заявил и. о. начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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