Пермь оказалась в тройке городов по доступности большой зарплаты

В среднем пермяки оценили доступность высокой зарплаты в городе на 2,52 из 5 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермь заняла третье место в рейтинге по доступности высокооплачиваемой работы среди мегаполисов. В среднем пермяки оценили шанс найти работу с большой зарплатой на 2,52 из 5 баллов. Таким исследованием поделились аналитики из компании Superjob.

«Пермь оказалась на третьей строке с 2,56 баллами (из 5 возможных), по мнению жителей города», — сообщается в исследовании. Респондентов просили оценить по пятибалльной шкале (где 1 — плохо, 5 — отлично) доступность высокооплачиваемой работы в их городе.

На первом месте в рейтинге оказалась Москва, которая недалеко ушла по баллам от Перми (2,8). Хуже всего доступность высокооплачиваемой работы в своем городе оценили жители Волгограда (1,89), Омска (2,09) и Уфы (2,18).