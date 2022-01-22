22 января 2022
21 января 2022

Пермь оказалась в тройке городов по доступности большой зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем пермяки оценили доступность высокой зарплаты в городе на 2,52 из 5 Фото:

Пермь заняла третье место в рейтинге по доступности высокооплачиваемой работы среди мегаполисов. В среднем пермяки оценили шанс найти работу с большой зарплатой на 2,52 из 5 баллов. Таким исследованием поделились аналитики из компании Superjob.

«Пермь оказалась на третьей строке с 2,56 баллами (из 5 возможных), по мнению жителей города», — сообщается в исследовании. Респондентов просили оценить по пятибалльной шкале (где 1 — плохо, 5 — отлично) доступность высокооплачиваемой работы в их городе.

На первом месте в рейтинге оказалась Москва, которая недалеко ушла по баллам от Перми (2,8). Хуже всего доступность высокооплачиваемой работы в своем городе оценили жители Волгограда (1,89), Омска (2,09) и Уфы (2,18).

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Пермь заняла третье место в рейтинге по доступности высокооплачиваемой работы среди мегаполисов. В среднем пермяки оценили шанс найти работу с большой зарплатой на 2,52 из 5 баллов. Таким исследованием поделились аналитики из компании Superjob. «Пермь оказалась на третьей строке с 2,56 баллами (из 5 возможных), по мнению жителей города», — сообщается в исследовании. Респондентов просили оценить по пятибалльной шкале (где 1 — плохо, 5 — отлично) доступность высокооплачиваемой работы в их городе. На первом месте в рейтинге оказалась Москва, которая недалеко ушла по баллам от Перми (2,8). Хуже всего доступность высокооплачиваемой работы в своем городе оценили жители Волгограда (1,89), Омска (2,09) и Уфы (2,18).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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