Кинолог рассказал, как спастись от нападения бродячих собак

Эксперт рекомендовал не провоцировать агрессию животных Фото: Илья Московец © URA.RU

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказал, какие действия необходимо предпринимать в случае нападения бродячих собак. Эксперт рекомендовал не провоцировать агрессию животных.

Не махать пакетом или сумкой, чтобы не вызвать агрессию животного, рассказал он во время беседы с RT

Найти ограждение или дерево, на которое удастся залезть;

Звать на помощь прохожих;

Поднять любой предмет высоко в руках — так вы можете создать иллюзию большого силуэта и напугать животное;

Распылить дезодорант, парфюм или газовый баллончик.

Эксперт уверен, лучший способ избавиться от нападения бродячих собак — создание приютов. «Самое главное, что в обществе не может и не должно быть нападений бездомных собак. Их не должны убивать, поэтому нужно менять закон… У каждой собаки должен быть дом, это домашнее животное. Необходимо строить приюты, которые должны выполнять свои функции: быть чистыми, собаки должны быть привиты», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в Челябинске бродячая собака напала на 9-летнего мальчика. После укусов ребенку понадобилась медицинская помощь. В Свердловской области стая бездомных псов держит в страхе целый поселок. А глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин после случаев гибели людей из-за нападения бродячих собак поручил подготовить предложения по изменению законодательства.