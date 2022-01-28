Кинолог рассказал, как спастись от нападения бродячих собак

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Народный сход против строительства карьера РМК. Аскарово, Башкортостан, собаки, дворняги
Эксперт рекомендовал не провоцировать агрессию животных Фото:

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказал, какие действия необходимо предпринимать в случае нападения бродячих собак. Эксперт рекомендовал не провоцировать агрессию животных.

  • Не махать пакетом или сумкой, чтобы не вызвать агрессию животного, рассказал он во время беседы с RT
  • Найти ограждение или дерево, на которое удастся залезть;
  • Звать на помощь прохожих;
  • Поднять любой предмет высоко в руках — так вы можете создать иллюзию большого силуэта и напугать животное;
  • Распылить дезодорант, парфюм или газовый баллончик.

Эксперт уверен, лучший способ избавиться от нападения бродячих собак — создание приютов. «Самое главное, что в обществе не может и не должно быть нападений бездомных собак. Их не должны убивать, поэтому нужно менять закон… У каждой собаки должен быть дом, это домашнее животное. Необходимо строить приюты, которые должны выполнять свои функции: быть чистыми, собаки должны быть привиты», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в Челябинске бродячая собака напала на 9-летнего мальчика. После укусов ребенку понадобилась медицинская помощь. В Свердловской области стая бездомных псов держит в страхе целый поселок. А глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин после случаев гибели людей из-за нападения бродячих собак поручил подготовить предложения по изменению законодательства.

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Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказал, какие действия необходимо предпринимать в случае нападения бродячих собак. Эксперт рекомендовал не провоцировать агрессию животных. Эксперт уверен, лучший способ избавиться от нападения бродячих собак — создание приютов. «Самое главное, что в обществе не может и не должно быть нападений бездомных собак. Их не должны убивать, поэтому нужно менять закон… У каждой собаки должен быть дом, это домашнее животное. Необходимо строить приюты, которые должны выполнять свои функции: быть чистыми, собаки должны быть привиты», — пояснил он. Ранее сообщалось, что в Челябинске бродячая собака напала на 9-летнего мальчика. После укусов ребенку понадобилась медицинская помощь. В Свердловской области стая бездомных псов держит в страхе целый поселок. А глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин после случаев гибели людей из-за нападения бродячих собак поручил подготовить предложения по изменению законодательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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