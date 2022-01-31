Поправки в Устав будут обсуждаться с муниципальными депутатами, анонсировал Евгений Куйвашев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первые поправки в Устав Свердловской области, связанные с изменением законодательства о публичной власти в России, могут быть представлены уже в марте—апреле. Это следует из заявления губернатора Евгения Куйвашева во время брифинга по итогам совещания с главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.

Как писало URA.RU, 11 января Куйвашев сформировал рабочую группу по поправкам в Устав. В нее вошли шесть человек: замгубернатора Валерий Чайников, замы Чайникова Вадим Дубичев и Игорь Ромшин, советник Куйвашева Анатолий Гайда, а также депутаты заксобрания от «Единой России» Дмитрий Жуков и Михаил Зубарев.

«Мы сегодня оценили, как идет работа над изменениями в [областной] Устав. Уже на второе заседание (рабочей группы или заксобрания, которое соберется в марте, глава региона не уточнил — прим. URA.RU) текущего года — мы договорились — первые поправки будут вынесены. Процесс приведения всего [регионального] законодательства [в соответствие новым федеральным нормам] длинный, большой, связанный и с различными сроками выборов в муниципалитетах», — цитирует Куйвашева корреспондент URA.RU.

В кулуарах участники совещания пояснили: «Вопрос [об изменении Устава] обсуждается на рабочей группе в консультациях с законодательным собранием. Рассмотрение [в заксо] начнется в марте—апреле. Когда именно, пока сказать сложно. [Первые поправки будут касаться] как минимум наименования высшего должностного лица, потому что федеральный закон установил, что сейчас высшее должностное лицо субъекта РФ должно называться „глава региона“ — в данном случае „глава Свердловской области“».

Госдума приняла закон о публичной власти 14 декабря. Новая модель позволяет губернаторам избираться более чем на два срока подряд, а полномочия губернатора и региональных парламентов должны длиться пять лет. Позднее стало известно, что в результате реформы количество муниципалитетов в Свердловской области может сократиться на 20%.

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