Куйвашев собрал команду для реформы свердловской власти

Евгений Куйвашев утвердил новую рабочую группу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выбрал шесть человек, которые подготовят областное законодательство к переходу к единой системе публичной власти. Для этого глава региона создал рабочую группу, ее возглавил замгубернатора и руководитель аппарата правительства Валерий Чайников. Такое распоряжение опубликовано на региональном портале правовой информации.

«Создать рабочую группу по подготовке предложений по правовому регулированию отношений в сфере организации единой системы публичной власти на территории Свердловской области. Контроль за исполнением оставляю за собой», — говорится в распоряжении Евгения Куйвашева.

Вместе с Чайниковым руководить рабочей группой будут два его коллеги — первый зам Вадим Дубичев и заместитель Игорь Ромшин. В статусе членов группы Куйвашев утвердил своего советника по политическим вопросам Анатолия Гайду, а также депутатов заксобрания от «Единой России» Дмитрия Жукова (возглавляет комитет по законодательству) и Михаила Зубарева (возглавляет комитет по региональной политике).

Госдума приняла закон о публичной власти 14 декабря. Новая модель позволяет губернаторам избираться более чем на два срока подряд, а полномочия губернатора и региональных парламентов должны длиться пять лет. Региональные нормативные акты теперь не могут противоречить Конституции РФ и федеральным законам.

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