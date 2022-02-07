07 февраля 2022

В Перми назвали вакансию с зарплатой в 200 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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От кандидата на вакансию архитектора «1С» требуют аналогичный опыт работы от 3 лет Фото:

Самой высокооплачиваемой вакансией в Перми в феврале стала должность архитектора «1С». Специалисту готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц, рассказали URA.RU в компании Superjob.

«Сейчас в Перми в феврале больше всего готовы платить архитектору „1С“. Предлагаемая зарплата — 200 тыс. рублей», — рассказали в компании. От кандидата работодатель требует профильное высшее образование, опыт работы от трех лет в роли архитектора систем «1С», опыт программирования более пяти лет.

На втором месте в февральском топе зарплат Перми — сварщик ручной аргонодуговой сварки с зарплатой в два раза ниже вакансии первого места — от 80 до 100 тыс. рублей. От кандидата требуют опыт работы от 3 лет, удостоверение электросварщика 4 разряда, удостоверение НАКС и РАД. Третье и четвертое место заняли врач — стоматолог и менеджер по работе с клиентами, соответственно, с зарплатами от 80 тыс. рублей у каждого. Замыкает пятерку вакансия инженера-наладчика по КИП и автоматике с зарплатой до 80 тыс. рублей.

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Самой высокооплачиваемой вакансией в Перми в феврале стала должность архитектора «1С». Специалисту готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц, рассказали URA.RU в компании Superjob. «Сейчас в Перми в феврале больше всего готовы платить архитектору „1С“. Предлагаемая зарплата — 200 тыс. рублей», — рассказали в компании. От кандидата работодатель требует профильное высшее образование, опыт работы от трех лет в роли архитектора систем «1С», опыт программирования более пяти лет. На втором месте в февральском топе зарплат Перми — сварщик ручной аргонодуговой сварки с зарплатой в два раза ниже вакансии первого места — от 80 до 100 тыс. рублей. От кандидата требуют опыт работы от 3 лет, удостоверение электросварщика 4 разряда, удостоверение НАКС и РАД. Третье и четвертое место заняли врач — стоматолог и менеджер по работе с клиентами, соответственно, с зарплатами от 80 тыс. рублей у каждого. Замыкает пятерку вакансия инженера-наладчика по КИП и автоматике с зарплатой до 80 тыс. рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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