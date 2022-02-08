08 февраля 2022

В Цыганском поселке в Екатеринбурге отключили свет. «Полностью оборвали линию электропередач»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Улица Хользунова (Цыганский поселок). Екатеринбург, жилой дом, снос дома, новострой, новостройка, спальный район, жилой фонд, ипотека, жилой комплекс, частный дом, переезд, город, ветхое жилье, жк, частный сектор, урбанизация, застройка территории
Одно из последних плановых отключений света было в начале февраля — жители остались без электричества с утра до позднего вечера Фото:

Жители частных домов в так называемом екатеринбургском Цыганском поселке, рядом с которым возводят высотки (ЖК «Астон Событие»), жалуются на регулярные отключения света. По словам одной из жительниц сектора, в этом виноваты строители.

«У нас регулярно отключают свет. Например, в воскресенье [6 февраля] отключили свет вечером, с 21 до 23 часов. Полностью оборвали линию электропередач, заменяли сеть», — сообщила в разговоре с URA.RU жительница Наталья.

Кроме того, «профилактическое» отключение электроэнергии проходит каждый месяц. Она добавляет, что в этом месяце уже отключали свет на весь день, в начале февраля. «Выключали свет с 9 утра и до позднего вечера. Каково людям, у которых теплоснабжение электрическое? А еще наши дети на дистанционном обучении и, получается, что пропускают занятия — не работает же ничего», — жалуется домовладелица. Она также добавила, что написала заявление в прокуратуру. Корреспондент URA.RU запросил у застройщика «Астон» комментарий, но на момент публикации ответа не получено.

В Екатеринбургской электросетевой компании, которая обслуживает участок, URA.RU сообщили, что плановые отключения света возможны с целью улучшения качества электроснабжения. Но также в ЕЭСК подчеркнули, что в данном периметре случаются технологические нарушения. «6 февраля в 20:53 в результате повреждения воздушной линии было зафиксировано ограничение электроснабжения части потребителей Юго-Западного района в квадрате улиц Амундсена — Хользунова — Военного Флота. Бригада компании своевременно прибыла на место и в течение двух часов восстановила подачу электроэнергии в дома жителей», — сообщили в ЕЭСК.

Ранее сообщалось, что строители вырыли котлован прямо на границе с жилым домом. Местные жители уверены, что дом может рухнуть в любой момент. Летом минувшего года рабочие «Астона» повалили забор частного дома на улице Хользунова. После заявлений в различные ведомства и публикаций в СМИ застройщик прекратил возводить дома в ночное время.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители частных домов в так называемом екатеринбургском Цыганском поселке, рядом с которым возводят высотки (ЖК «Астон Событие»), жалуются на регулярные отключения света. По словам одной из жительниц сектора, в этом виноваты строители. «У нас регулярно отключают свет. Например, в воскресенье [6 февраля] отключили свет вечером, с 21 до 23 часов. Полностью оборвали линию электропередач, заменяли сеть», — сообщила в разговоре с URA.RU жительница Наталья. Кроме того, «профилактическое» отключение электроэнергии проходит каждый месяц. Она добавляет, что в этом месяце уже отключали свет на весь день, в начале февраля. «Выключали свет с 9 утра и до позднего вечера. Каково людям, у которых теплоснабжение электрическое? А еще наши дети на дистанционном обучении и, получается, что пропускают занятия — не работает же ничего», — жалуется домовладелица. Она также добавила, что написала заявление в прокуратуру. Корреспондент URA.RU запросил у застройщика «Астон» комментарий, но на момент публикации ответа не получено. В Екатеринбургской электросетевой компании, которая обслуживает участок, URA.RU сообщили, что плановые отключения света возможны с целью улучшения качества электроснабжения. Но также в ЕЭСК подчеркнули, что в данном периметре случаются технологические нарушения. «6 февраля в 20:53 в результате повреждения воздушной линии было зафиксировано ограничение электроснабжения части потребителей Юго-Западного района в квадрате улиц Амундсена — Хользунова — Военного Флота. Бригада компании своевременно прибыла на место и в течение двух часов восстановила подачу электроэнергии в дома жителей», — сообщили в ЕЭСК. Ранее сообщалось, что строители вырыли котлован прямо на границе с жилым домом. Местные жители уверены, что дом может рухнуть в любой момент. Летом минувшего года рабочие «Астона» повалили забор частного дома на улице Хользунова. После заявлений в различные ведомства и публикаций в СМИ застройщик прекратил возводить дома в ночное время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...