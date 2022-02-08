Одно из последних плановых отключений света было в начале февраля — жители остались без электричества с утра до позднего вечера Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители частных домов в так называемом екатеринбургском Цыганском поселке, рядом с которым возводят высотки (ЖК «Астон Событие»), жалуются на регулярные отключения света. По словам одной из жительниц сектора, в этом виноваты строители.

«У нас регулярно отключают свет. Например, в воскресенье [6 февраля] отключили свет вечером, с 21 до 23 часов. Полностью оборвали линию электропередач, заменяли сеть», — сообщила в разговоре с URA.RU жительница Наталья.

Кроме того, «профилактическое» отключение электроэнергии проходит каждый месяц. Она добавляет, что в этом месяце уже отключали свет на весь день, в начале февраля. «Выключали свет с 9 утра и до позднего вечера. Каково людям, у которых теплоснабжение электрическое? А еще наши дети на дистанционном обучении и, получается, что пропускают занятия — не работает же ничего», — жалуется домовладелица. Она также добавила, что написала заявление в прокуратуру. Корреспондент URA.RU запросил у застройщика «Астон» комментарий, но на момент публикации ответа не получено.

В Екатеринбургской электросетевой компании, которая обслуживает участок, URA.RU сообщили, что плановые отключения света возможны с целью улучшения качества электроснабжения. Но также в ЕЭСК подчеркнули, что в данном периметре случаются технологические нарушения. «6 февраля в 20:53 в результате повреждения воздушной линии было зафиксировано ограничение электроснабжения части потребителей Юго-Западного района в квадрате улиц Амундсена — Хользунова — Военного Флота. Бригада компании своевременно прибыла на место и в течение двух часов восстановила подачу электроэнергии в дома жителей», — сообщили в ЕЭСК.

Ранее сообщалось, что строители вырыли котлован прямо на границе с жилым домом. Местные жители уверены, что дом может рухнуть в любой момент. Летом минувшего года рабочие «Астона» повалили забор частного дома на улице Хользунова. После заявлений в различные ведомства и публикаций в СМИ застройщик прекратил возводить дома в ночное время.

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