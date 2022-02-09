Инсайд: в свердловском онкодиспансере назначили главного врача

Суть назначения в бюрократических нюансах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Исполняющий обязанности главного врача Свердловского областного онкологического диспансера Борис Мейлах стал полноправным главврачом онкодиспанцера, утратив приставку к должности «и.о.». Об этом URA.RU сообщили источники в медицинском окружении.

«Борис Мейлах стал главврачом онкодиспансера. Раньше он был исполняющим обязанности, сейчас эту приставку убрали», — сообщил инсайдер.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к Борису Мейлаху. Он информацию не подтвердил, но и не опроверг, направив за комментариями к пресс-секретарю свердловского минздрава Константину Шестакову. В свою очередь, пресс-секретарь регионального минздрава не смог оперативно сообщить подробности и попросил предоставить время для комментария.

Ранее URA.RU писало, что региональный минздрав отправил в отставку главного врача Свердловского областного онкологического диспансера Владимира Елишева. Об отставке бывшего главврача свердловского онкодиспансера Владимира Елишева стало известно 12 января. Коллектив и пациенты учреждения написали обращение губернатору Евгению Куйвашеву и попросили оставить Елишева главой центра, назвав его своим флагманом. Новым руководителем онкодиспансера стал именитый хирург Борис Мейлах, занимавший ранее должность заместителя главного врача по хирургии свердловской областной больницы №1. По информации инсайдеров, Мейлах на новом посту уже имеет планы по кадровым перестановкам.

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