Депутата из ХМАО лишили поста в Тюменской облдуме

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Внеочередное заседание тюменской областной думы. Тюмень, танкеев вячеслав, дубровин сергей, новицкий дмитрий
Вячеслав Танкеев (на фото — справа) сам попросил освободить его от должности Фото:

Депутаты Тюменской областной думы освободили своего коллегу Вячеслава Танкеева от должности зампредседателя бюджетного комитета регионального парламента. Такое решение было принято 10 февраля на заседании облдумы, которое транслируется онлайн.

«Освободить Танкеева Вячеслава Михайловича, депутата Тюменской областной думы седьмого созыва, от занимаемой должности заместителя председателя комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам», — говорится в решении парламента. Подчеркивается, что депутат сам подал заявление об уходе с должности.

Ранее URA.RU запрашивало у Танкеева, представляющего в облдуме ХМАО, причину его решения. Депутат отказался от комментариев.

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Депутаты Тюменской областной думы освободили своего коллегу Вячеслава Танкеева от должности зампредседателя бюджетного комитета регионального парламента. Такое решение было принято 10 февраля на заседании облдумы, которое транслируется онлайн. «Освободить Танкеева Вячеслава Михайловича, депутата Тюменской областной думы седьмого созыва, от занимаемой должности заместителя председателя комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам», — говорится в решении парламента. Подчеркивается, что депутат сам подал заявление об уходе с должности. Ранее URA.RU запрашивало у Танкеева, представляющего в облдуме ХМАО, причину его решения. Депутат отказался от комментариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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