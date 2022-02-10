Депутата из ХМАО лишили поста в Тюменской облдуме

Вячеслав Танкеев (на фото — справа) сам попросил освободить его от должности Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутаты Тюменской областной думы освободили своего коллегу Вячеслава Танкеева от должности зампредседателя бюджетного комитета регионального парламента. Такое решение было принято 10 февраля на заседании облдумы, которое транслируется онлайн.

«Освободить Танкеева Вячеслава Михайловича, депутата Тюменской областной думы седьмого созыва, от занимаемой должности заместителя председателя комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам», — говорится в решении парламента. Подчеркивается, что депутат сам подал заявление об уходе с должности.

Ранее URA.RU запрашивало у Танкеева, представляющего в облдуме ХМАО, причину его решения. Депутат отказался от комментариев.