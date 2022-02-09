В Свердловской области резко подорожали овощи и детское питание

В регионе подорожали овощи, детские консервы и конфеты в шоколадной глазури Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Огурцы, бананы и детское питание резко выросли в цене в Свердловской области за минувшую неделю. Соответствующая статистика размещена на сайте Свердловскстата.

В период с 31 января по 6 февраля 2021 года в Свердловской области наибольший прирост в цене у бананов (на 3,46%, до 88,57 руб. за кг), сообщается на сайте. Также выросли в цене огурцы свежие (на 2,40%, до 118,56 руб. за кг), овощные и ягодно-фруктовые консервы для детского питания (+2,82%, 555,80 руб/кг и +1,65%, 439,93 руб/кг, соответственно). Подорожали конфеты в шоколадной глазури (на 2,6%, до 407,15 руб. за кг) и черный чай (на 1,52%, до 971,28 руб/кг). При этом подешевело пастеризованное молоко, варено-копченые колбасы и мясо баранины.

Ранее была опубликована статистика, показывающая резкий прирост в цене практически у всех овощей в течение первого месяца наступившего года. В числе также подорожавших социально-значимых продуктов — бананы и яблоки, а прямо накануне празднования Нового года выросла стоимость ингредиентов для оливье.