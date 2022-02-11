Семья челябинского губернатора приняла участие в массовой лыжной гонке Фото: Михаил Петров © URA.RU

Ирина и Михаил Текслеры, жена и сын челябинского губернатора Алексея Текслера, 12 февраля приняли участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«В Челябинске массовые забеги прошли на территории легкоатлетического комплекса имени Елены Елесиной. В лыжных стартах приняли участие Ирина Текслер вместе с сыном Михаилом», — заявили в пресс-службе губернатора.

На лыжные старты в Челябинске вышли около 20 тысяч человек. Такие же забеги проходят во всех городах и районах области.

Сам Текслер 12 февраля отправился в Коркино. Он принял участие в открытии лыжной базы «Березка» после реконструкции.

Церемония открытия «Лыжни России-2022», в центре вице-губернатор Вадим Евдокимов и Ирина Текслер Фото: Михаил Петров © URA.RU

Миша Текслер на гонке Фото: Михаил Петров © URA.RU

Ирина Текслер на старте «Лыжни России-2022» Фото: Михаил Петров © URA.RU