11 февраля 2022
10 февраля 2022

Жена и сын челябинского губернатора вышли на «Лыжню России». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина и Михаил Текслеры на лыжном празднике в Челябинске, ирина текслер, Михаил Текслер
Семья челябинского губернатора приняла участие в массовой лыжной гонке Фото:

Ирина и Михаил Текслеры, жена и сын челябинского губернатора Алексея Текслера, 12 февраля приняли участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«В Челябинске массовые забеги прошли на территории легкоатлетического комплекса имени Елены Елесиной. В лыжных стартах приняли участие Ирина Текслер вместе с сыном Михаилом», — заявили в пресс-службе губернатора.

На лыжные старты в Челябинске вышли около 20 тысяч человек. Такие же забеги проходят во всех городах и районах области.

Сам Текслер 12 февраля отправился в Коркино. Он принял участие в открытии лыжной базы «Березка» после реконструкции.

Ирина и Михаил Текслеры на лыжном празднике в Челябинске
Церемония открытия «Лыжни России-2022», в центре вице-губернатор Вадим Евдокимов и Ирина Текслер
Фото:
Ирина и Михаил Текслеры на лыжном празднике в Челябинске
Миша Текслер на гонке
Фото:
Ирина и Михаил Текслеры на лыжном празднике в Челябинске
Ирина Текслер на старте «Лыжни России-2022»
Фото:

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Ирина и Михаил Текслеры, жена и сын челябинского губернатора Алексея Текслера, 12 февраля приняли участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «В Челябинске массовые забеги прошли на территории легкоатлетического комплекса имени Елены Елесиной. В лыжных стартах приняли участие Ирина Текслер вместе с сыном Михаилом», — заявили в пресс-службе губернатора. На лыжные старты в Челябинске вышли около 20 тысяч человек. Такие же забеги проходят во всех городах и районах области. Сам Текслер 12 февраля отправился в Коркино. Он принял участие в открытии лыжной базы «Березка» после реконструкции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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